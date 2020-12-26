缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。台灣航運專家指出，「缺船、缺櫃及碼頭缺工」等三缺情況如無法改善，海運市場需求熱絡情況明年上半年都看俏。

航運市場諮詢機構Alphalier在12月的最新報告，是預估今年全球貨櫃航運市場貨量下滑1.4%，但市場運價大漲特漲。Alphalier並預估2021年全球貨量增加3.5%、運能增加3.9%，2022年全球運能增加1.1%、貨量增加3.2%。

海運專家認為，針對報告可看出，對明年海運貨櫃市場貨量需求展望偏樂觀，需求量較今年增加，雖然新船也增加，然新造櫃訂單都是9月以後才較熱絡，新船必須有櫃搭配，新年度貨量增加，恐怕也會因缺櫃無法消化，要等新造櫃加入，市場才會緩解，就目前情況研判，明年三缺情況上半年都無法立即解決。

貨攬業認為，新年度運能成長，但有效運能須考慮是否有足夠貨櫃來撐，原本市場空櫃是足夠的，但北美需求增加，貨櫃吃緊；接著歐洲大塞港，更多貨櫃擠在英國 三大港口，傳出有單一大型航商在英國三大港口就壓了1.2萬個櫃，若無法立即解決，明年貨櫃輪熱絡情況會比Alphalier預估熱絡。

運價高漲，缺櫃聲四起，市場出現許多奇怪現像，許多找不到貨櫃的業者呼籲要注意缺櫃情況，有紡織業對高運價、缺櫃提出擔憂；台灣有以出口為主的汽車零組件業公布營收時，大嘆有訂單只能等櫃子調來才能出貨；有廠商更因調不到櫃，看到海運市場好，乾脆去買進海運公司股票，近期公布投資獲利繳出佳績。

市場運價不斷飆升，最新公布12月25日運價，上海出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）每20呎櫃為3797美元 ，較上期上漲21.5%。地中海航線 ，市場情況與歐洲基本接近，上海出口至地中海基本港市場運價每20呎櫃3709美元，較上期上漲15.1%。業者不諱言表示，這個價格如果加上調櫃費用，每20呎櫃早就衝破4,000美元。

全球新冠疫情累計確診人數突破8000萬，讓市場更混亂，原本大家認為，過年後運價就會下跌，但塞港使缺櫃太嚴重，明年元月歐洲線運價恐怕還會繼續漲；尤其歐洲因為英國三大港口大塞港，使其他港口更繁忙，如果加上各種調櫃費用，歐洲市場將出現恐怖天價，每20呎櫃價格將飆上5000美元，等於40呎櫃直接破1萬美元。

另外，之前很熱絡的北美航線近期也出現塞港情況，美國新冠確診病例突破1900萬例，導致碼頭作業難度拉高，貨櫃滯留碼頭時間拉長，貨櫃周轉天數增加，上海出口至美西、美東基本港市場運價分別為每40呎櫃4080美元、4876美元，其中美西航線上揚4.6%，美東航線較上期持平。