大仁說財經 | 拜登後選舉股市行情輕鬆勝過4年前的川普

拜登勝選帶動的股市行情勝過4年前的川普，但前景仍有諸多不確定性。（路透）

拜登 (Joe Biden)時代即將在華爾街掀起軒然大波，甚至可能超過川普 (Donald Trump)總統在2016年勝選後的漲幅。

自選舉日之後，史坦普500指數已飆升10%，達到歷史新高，幾乎是2016年選舉日同期5.5%反彈的2倍。

自11月3日之後，那斯達克指數漲幅達到驚人的15%，主受包括亞馬遜和Zoom等科技股大漲的推升。這幾乎是4年前那指選後5%漲幅的3倍。

這些回報十分可觀，尤其是考慮到川普一再警告，如果美國人不選他，股票將「崩盤」。至少到目前為止，情況並非如此。

即使總統當選人拜登可以提前擁有吹牛的權利，但華爾街的選後行情基本上不完全是關於拜登的勝選。相對上，甚至可能是受到一種鬆了一口氣的驅使，也就是避免了噩夢般的選舉結果，而且也許最重要的是，疫苗有望有望協終結新冠病毒大流行。

投資 諮詢公司Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)說：「當然，選前人們都會擔心可能導致社會和政治動盪。」「但街頭沒有出現騷亂，股市關注憲法制度仍然有效的事實。」

股市重現金髮姑娘局面

投資人也鬆了一口氣，兩黨都都不會在2021年完全執政，不受限地施行新政策。「藍潮」並未出現，共和黨意外地在眾議院增加席次。

除非民主黨1月在喬治亞州贏得2席，否則共和黨將保留參議院控制權。即使民主黨贏得喬治亞州選舉，也幾乎不會擁有多數席位，不過即使是50/50的比率分裂，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)將有決定性的打破僵局投票權。

道富環球投資(State Street Global Advisors)首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「所有這些都顯示，極左或極右派的極端政見不會成為法律。這就值得慶祝了。」

例如，民主黨對大幅提高企業或富人稅收幾乎不會採取任何動作。拜登的全面氣候立法很可能遭到共和黨的阻撓。只有基礎建設才有可能突破僵局。

川普在競選活動中常抨擊拜登是「嗑睡喬」，但許多投資人都不介意他擺脫川普時代的混亂和不可預測性。最新的例子出現在12月22日晚間，川普威脅要否決兩黨的9000億元紓困方案，連同黨盟友都聞之震驚。

亞隆就選舉結果指出：「對投資人來說，這是兩利相權取其重。」「一方面有更可預測的外交和貿易政策，另一方面國內政策似乎不像原本預期的那麼激進。」

疫苗扮演解救角色

輝瑞和BioNTech於11月9日宣布研發中的疫苗對新冠病毒(Covid-19)非常有效後，選後行情便展開了。一周後，Moderna也發布了類似的公告。這兩種疫苗均已獲得FDA的緊急使用授權。

亞隆說，「這讓投資人對隧道盡頭的曙光充滿信心。」

這也就是何以華爾街大幅忽略新冠病例、住院和死亡案例暴增的事實。

並非所有股指都超過2016年選後表現。例如，自大選日之後，道瓊指數只上漲10%，僅略微超過2016年同期9%的漲幅。

聯準會(Fed)因素

當然，如今的經濟世界也與4年前大不相同。

當時，從經濟大衰退中復甦的跡象已經顯現出心絀力竭。投資人認為，這波復甦才剛開始，他們不想錯過行情，尤其是如果上次因而獲利的話。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)說，「2016年的核心問題是：如何讓復甦持續下去？」「而現在的問題是：自經濟大衰退之後最嚴重的衰退將帶來什麼樣的復甦？」

與2016年不同的是，Fed不會在短期內急於將接近零的利率拉升。主席鮑爾(Jerome Powell)6月曾表示：「我們甚至完全不考慮升息。」

最近，Fed承諾將繼續推動紓困寬鬆。在12月的會議中，Fed承諾將「至少」以相同的速度購買債券，直到經濟復甦出現更多進展。

Fed寬鬆政策的背景本質上迫使投資人投注股票。對投資人而言，這比政治問題重要得多。

柯拉斯說，「是誰坐在白宮楕圓形辦公室對股市言都無關緊要，」「重要的是政策。」

融漲的恐懼

現在更大的問題是這種反彈是否已經失控。

不僅股市大漲，從DoorDash和Airbnb的上市掛牌也證明IPO市場正炙手可熱。投資人正在向被稱為SPAC的空白支票公司投入資金。併購案件層出不窮。

道富銀行的亞隆說：「有些危險訊號正顯示股市有點過熱。」「如果第1季出現5%到10%的修正，也不會讓我感到驚訝。那反而是健康的。」

亞德尼也希望股市降溫，「進行修正將是保持牛市步伐不會造成重大融斷的好方法。」「根據定義和經驗，融漲後會出現融斷。上漲讓人高興，但下跌讓人痛苦。」

換句話說，在疫情當道的如今，華爾街最大的擔憂是事情可能進行得太好。

相比之下，整體經濟仍在努力掙扎，希望華府能提供更多紓困案進行救援。

這再次提醒了2020年美國的K型復甦以及經濟嚴重不公平現象。