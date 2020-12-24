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平安夜提早休市 交易清淡漲幅小

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

平安夜提早休市 交易清淡漲幅小

記者張大仁／綜合報導
因聖誕節而縮短的本周交易，在交易清淡的平安夜交易中結束，股指小幅上漲。美聯社
因聖誕節而縮短的本周交易，在交易清淡的平安夜交易中結束，股指小幅上漲。美聯社

因聖誕節而縮短的本周交易，在交易清淡的平安夜交易中結束，股指小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲70.04點或0.23%至3萬199.87點，而史坦普500指數上漲13.05點或0.35%至3703.06點，那斯達克綜合指數上漲33.62點或0.26%至1萬2804.73點。科技是表現最佳類股，上漲0.8%，而能源則落後。

平安夜交易量低，股市提早在美東時間下午1點收盤。25日休市。

消息指出，中國電商巨頭阿里巴巴成為中國政府新反托辣斯調查目標，股價下跌13.34%。

眾議院共和黨24日阻止民主黨試圖通過直接補助2000元的草案，讓國會通過的新冠病毒紓困方案命運懸而未決。稍早川普總統抨擊這項9000億元法案，指稱其為不適當的「恥辱」，只因它提供600元而非2000元的支票。

由於年底前獲利回吐，史指本周下跌0.2%。政策不確定性在假日周也挫傷了投資人情緒。道指本周微升0.1%。

那指上漲0.4%，羅素2000指數連升8周，本周上漲1.6%，是2019年2月以來最長連周漲幅。

Vital Knowledge分析師克里薩富里(Adam Crisafulli)在報告中說，「市場不太在意川普對紓困法案的批評，因為一般認為他不太可能正式否決，相信紓困和預算聯席法案會在眾議院和參議院不受否決權影響之下通過。」“即使川普成功否決這項方案，拜登也將在27天內出任總統，他還是可以簽署。」

投資人還密切監測疫苗推出的進度。疾病預防控制中心(CDC)說，截至23日已經進行超過100劑注射，比公衛官員先前對12月的預測低了約1900萬劑。

在其他新聞方面，歐盟和英國24日達成歷史性貿易協議，距英國公投決定退出歐盟已有4年多。

今年僅剩4個交易日，那指可望成為明顯贏家，目前漲幅超過42%。道指和史指分別上漲5.8%和14.6%。

指數 紓困 川普

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