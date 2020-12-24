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美股早盤走高迎周末假期 阿里巴巴大跌逾10%

編譯林奇賢／綜合外電
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透

聖誕節前夕，美股24日開盤在平盤附近狹幅波動；市場密切關注9,000億美元紓困案之際，共和黨議員在眾議院擋下民主黨提出的對每人直接發放2,000美元方案。

在美上市的阿里巴巴暴跌逾10%，因傳出中國大陸主管機關對這家科技巨擘進行反壟斷調查的消息。

道瓊工業指數23日早盤漲64點，或0.2%，標普500指數漲0.1%；那斯達克綜合指數漲0.2%，費城半導體指數漲0.4%，台積電ADR漲1.3%。

美股將提前在美東時間24日下午一時休市，25日休市一天，慶祝聖誕節。

道瓊與標普500指數本周周線迄今小跌，反映投資人在時序進入歲末年終時獲利了結。政策的不確定性，也影響投資人在周末假期的情緒。美國總統川普拒絕簽署國會21日通過的9,000億美元防疫紓困法案，認為應把對每人發放的金額由600美元提高至2,000美元。

共和黨議員24日在眾議院阻擋民主黨提出的對每人直接發放2,000美元的方案。眾院少數黨領導人麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃提出全新的臨時支出法案，將國務院與外國援助資金（川普盼能減少對外援助資金，從而增加紓困支票的金額）從廣泛支出方案分離出來，但預計民主黨也將阻撓。

投資人也密切關注新冠疫苗的進展。疾病管制暨預防中心（CDC）表示，截至23日，全美逾100萬人已接種新冠疫苗，距離公衛官員先前設定的年底前2,000萬人施打目標仍有一段差距。

美元 指數 紓困

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