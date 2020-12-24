策略師：2021將迎來「V年」 牽動市況變化

華爾街2021迎向「V的年度」。美聯社

華爾街一位投資 策略師預言，2021將是「V的年度」（the year of the 'V'），而且不只一個V，而是多種，最主要包括：病毒（Virus）、疫苗（Vaccine）和波動率（Volatility）。

MarketWatch報導，此刻美股漲勢延續動能，華爾街似乎人人都對2021年美股走勢懷抱著憧憬，但金融服務公司StoneX全球總體經濟策略師Vincent Deluard警告，新冠病毒仍在肆虐，可能導致「第1季出現最後一波通縮恐慌」。

Deluard提醒投資人，明年頭三個月可能很嚴峻，不僅染疫確診和死亡人數都可能破紀錄，大西洋兩岸也可能重啟封鎖抗疫限制他認為，12月和明年1月的經濟數據可能很難看，那將在市場引爆一股賣壓，擊倒景氣循環相關資產，如黃金和銅，各國央行則可能紛紛出手救市，設法擊退通縮。

情勢到明年第2季可能出現轉機，接種疫苗產生的免疫力釋放積壓已久的需求，導致通縮再膨脹（reflation）加速。與此同時，實體產品需求再度湧現，淨值提高和償債成本降低則刺激消費。但大型石油 公司削減支出預算，則使油市緊繃。

Deluard建議：「投資人現在就該開始布局價格低到不行的通膨敏感資產。不過，也許謹慎的做法，是在第1季以『反成長資產』作防範景氣循環風險的避險工具，例如做多黃金、醫療照護和日圓，賣空石油期貨。」

他說：「到第2季，投資人應聚焦於最佳的通貨再膨脹和經濟重啟概念股：分別是拉丁美洲股票 ，以及西班牙IBEX 35股價指數。」

他還舉出2021年更多的「V」字— 價值（valuation）更重要，價值型股票（ value stock）終將揚眉吐氣，波動率（volatility）升高變成新常態，有「恐慌指數」之稱的VIX明年大半時間將站穩20以上。通常VIX在20以下，意味市場淡定。

他還警告，明年債券和許多股票展望脆弱（vulnerable）且價值高估（overvalued），首次公開發行股票（IPO）泡沫將爆裂。