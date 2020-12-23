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一洲焦點／年底能拿到紓困金嗎？進擊的病毒、大選陰謀論

電商業者：若非配送困難 假期銷售會更好

記者張大仁／綜合報導

網路運動服裝巨頭Fanatics執行董事長魯賓(Michael Rubin)表示，今年假期零售銷售深受配送挑戰的負面影響。

他指出：「各個不同的運輸網絡的壓力太大，我認為需求本來可能會更多。」「雖然生意不錯，但它本來可以會更好。」

由於新冠疫情電商銷售量激增，Adobe Analytics統計顯示，光是黑色星期五當日就增加22%達90億元。但是這種成長是有代價的，對倉儲和物流網絡帶來壓力。據媒體報導，在網購星期一，UPS通知其司機在部分大型零售商達到其設定的容量上限後，就停止收取包裹。

新冠病毒疫苗的推出讓情況更加複雜，本月食品和藥物管理局(FDA)批准輝瑞BioNTech和Moderna疫苗的緊急使用授權，從而推動數百萬劑疫苗在全美的物流問題。

身為NBA費城76人隊和NHL新澤西惡魔隊的合夥人的魯賓認為，疫情已將電商應用總體上加快了2到3年，「電子商務將帶來30%的成長。」「今年表現非常棒。」

他說，「不過，最有趣的是，如果運輸網絡的容量更大，需求可能會更好。但是隨著業者首度承擔疫苗配送，今年運輸網絡面臨著巨大壓力。」

Fanatics經8月的E輪融資後估值達到62億元。本周又宣布與Barnes & Noble Education建立合作夥伴關係，開始在其校園書店推出體育商品的電商業務。這項合作夥伴包括Lids在內，兩家公司對Barnes & Noble Education進行1500萬元的股權投資。

針對Barnes & Noble Education的合作案，魯賓說：「我認為該公司少為人知，因此，從我的角度來看，我們研究後認為：『雙方真的可以共同努力強化電商業務。』」「我們將利用Fanatics所有電商功能，提供給775所大學以幫助它們提供最佳產品，包括更好的技術、行動性和更廣泛的選擇。」

Barnes & Noble Education股價收漲1.7%。與Fanatics的合作夥伴關係是21日開盤前宣布；本周該股上漲約12%。

電商 疫苗 疫情

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