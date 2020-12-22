年底前回調 可考慮這4支個股

投資 人可以開始準備趁低承接。國會雖通過期待已久的新冠疫情紓困法案，但史坦普500指數 連跌3日，激發兩位交易員考慮在新的一年到來前逢低買入相關個股。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)表示：「我們一直在等待修正。」「但這並不是真正的修正，只是適度回調。」「第1季可能真的會出現一次修正波，投資人應將以視為吸納消費性股票 的良機。」

她的3支逢低買進目標是沃爾瑪、星巴克和Roku。她說，沃爾瑪和星巴克「無論有無疫情」都將受惠於消費者行為，而串流媒體Roku則是「以另類方式」受益。

Joule Financial創始人兼投資長塔特羅(Quint Tatro)認為，即使股市在尾盤出現「驚人回升」，但「短暫」的回調後，投資人最好謹慎行事。

他指出，「市場對股指表現高度擔憂，沒有多少經理人能抓得住今年史指和那斯達克指數的表現。」「在接下來幾天中，無論是頭條新聞還是其他訊息所導致的下跌走勢，都可能會激發大筆買入。」

塔特羅說，雖然投資人可以透過買入被動指數來達到類似的目的，但在21日下跌中的確有些個股脫穎而出。

他說：「聯準會(Fed)於18日允許銀行回購股票，但這項訊息被紓困案討論的光芒蓋過了。」

他說：「在更好的狀態下，可以期待銀行股會有10%上下的升幅。」「所以現在買進銀行是不錯的。即使如今還未下跌，但我認為銀行還有進一步的上漲空間。」

騰格勒也同意他的看法，並補充說最近幾周也一直在為銀行股「熱身」，「殖利率曲線已趨陡峭。銀行放正寬貸款標準，然後它們可以開始回購股票，這對該類股來說非常樂觀。」「隨著2021年將至，消費性產業將成重要的關注點。」