特斯拉股價過高 已處泡沫區域

歐洲研究機構Research Affiliates合夥人兼研究主管卡勒斯尼克(Vitali Kalesnik)表示，特斯拉股價 過高，已處泡沫區域。

他指出，「特斯拉是一家了不起的公司，但同時它的股票有強烈的高估跡象。」尤其是在傳言蘋果公司再度計畫自行生產電動自駕車後。

特斯拉股價21日下跌逾6%，22日報640.34元，下跌1.46%。目前的市值為6070億元，超過全美9家最大汽車製造商總和。

卡勒斯尼克認為，考慮到特斯拉的銷量、產量和其他基本面因素，特斯拉的股價明顯過高。他說：「在需證明其價值合理之際，可能需要非常非常激進的假設。」

他指出，特斯拉的獲利率與其他同業「基本持平」，這代表了「特斯拉當前的估值正處泡沫區域」。

特斯拉股價2020年上漲超過650%，主因幾項關鍵事件協助提振。在因疫情而停工和與加州的鬥法後，特斯拉自5月起重新開始在其加州廠生產。特斯拉在7月公布連續第4季獲利，交車數超過預期。另外，特斯拉在第3季末宣布首次股票分拆，股價也受到提振。

該股被宣布將納入史坦普500指數後，股價飆升至歷史新高。卡勒斯尼克說：「當它被納入史指後，投資人必須以很高的價格買進，這很可能給投資人帶來非常糟糕的後果。」

《路透》報導，蘋果計畫在2024年開始生產電動車 ，對特斯拉股票的樂觀情緒有所減弱。報導指稱，蘋果汽車的新技術可以大大降低電池生產成本並強化其續航力。蘋果拒絕置評。

雖然蘋果汽車可能還需要幾年時間，但其他公司已在大量生產電動車。但卡勒斯尼克認為，投資人並不完全理解電動車市場的競爭，「特斯拉在電動車市場的確具有一些優勢，許多競爭對手都承認這一點。」「不過其競爭對手的資本支出卻大得多。它們共同制訂了目標遠大、上百億元的計畫進入市場。福斯已在生產，豐田則是認真規畫，最近它在固態電池方面取得不少進展，這將徹底改變電動車產業。」

儘管有擔憂，他並不建議放空特斯拉股票。他說：「特斯拉的多頭走勢可能會超過投資人的資本和對空頭的胃口。」「但即使波動性高，還是可以大幅燃燒資本。」