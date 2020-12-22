紓困案雖過關 史指連跌3日

即使國會在長期拉鋸談判後批准了新冠病毒紓困計畫，史坦普500指數連續第3個交易日下跌。美聯社

即使國會在長期拉鋸談判後批准了新冠病毒紓困計畫，史坦普500指數 連續第3個交易日下跌。

史指下跌7.66點或0.21%收3687.26點。道瓊工業平均指數下跌200.94點或0.64%收3萬15.51點。那斯達克綜合指數上漲65.4點或0.51%收1萬2807.92點，再創新高，主受蘋果股價上漲2.72%的支撐，傳言蘋果將自產電動車 。

在2020年獲利豐厚後，股票 投資人可能會開始退場。距今年結束不到2周時間，史指全年上漲逾14%，而道指則上漲逾5%。那指今年來已飆升42.7%，因為交易員在疫情期間堅持看好科技股。

國會領袖在明年9月30日前1.4兆元的政府預算案中附加9000億元的疫情紓困方案。川普總統預計將在離任前幾周簽署成為法律。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)21日表示，美國 民眾最快幾天內就會收到紓困支票。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)表示：「通過這項一籃子計畫只會鞏固進入2021年後經濟和市場的結構性利多，這對周期性和價值型股票以及更廣泛的股市是長期利多。」

隨著人們對英國新冠病毒變異的擔憂，股市在假期周初始表現不佳。許多歐洲國家和地區對來自英國的遊客實施旅遊限制，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲美國採取類似措施。

由於對新病毒株的擔憂持續存在，與旅遊相關股票再次受到壓力。美國航空和聯合航空分別下跌3.66%和2.41%，而Carnival和皇家加勒比分別下跌5.94%和2.83%，挪威郵輪公司下跌6.86%。

但是，包括世界衛生組織(WTO)在內的許多專家表示，輝瑞和Moderna的新冠病毒疫苗可能會有效抵抗這種新變異病毒株，並且新冠病毒的變異速度要比季節性流感慢。

美國商銀研究分析師米查姆(Geoff Meacham)在報告中說：「新的病毒變異不太可能影響短期治療，不影響回復正常。」「我們不認為這種新變種會破壞正在進行的治療努力，包括疫苗在內。」

不過，許多人認為，波動性將在新的一年中繼續加劇。

瑞士信貸(Credit Suisse)首席美國股票策略師古魯布(Jonathan Golub)說，預計未來幾個月經濟和市場將繼續保持震盪，然後在2021年中期消費者支出將激增。

他說：「我認為市場不會流暢、簡單就這麼下去。」「在接下來的3、4個月內，重新開放經濟過程將會很顛簸。」

在數據方面，第3季度國內生產總值(GDP)的最終讀數按年率計算成長33.4%，高於之前預期的33.1%。同時，美國消費者信心指數在12月連續第2個月下降，未達預期。