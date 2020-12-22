美股早盤漲跌互見 蘋果漲逾2% 特斯拉繼續跌

美股22日早盤漲跌互見。路透

美股22日早盤漲跌互見，美國 國會終於通過紓困 方案，但英國變種病毒引發的恐慌與封鎖潮，讓投資人擔心對經濟造成衝擊。

道瓊工業指數 22日早盤跌89點或0.3%，標普500指數跌0.1%，那斯達克綜合指數漲0.2%，費城半導體指數持平，台積電ADR漲0.1%。蘋果漲逾2%，稍早媒體傳出，蘋果正在開發自駕車，且在電池上可能有突破性發展。電動車大廠特斯拉納入標普500指數的第二天，早盤依然繼續走弱，跌逾1.7%。

美國國會通過規模9,000億美元的防疫紓困方案，以及讓聯邦政府能在明年9月30日前調度1.4兆美元的預算法案。財長米努勤21日向CNBC表示，美國民眾數日內便能收到紓困支票。

美國總統川普預料會在未來幾天將這項議案簽署成法律，這距離他卸任還有幾周的時間。

The Sevens Report創辦人伊薩耶（Tom Essaye）表示，「國會通過這套法案，在時序進入2021年之際，只會增強經濟與市場的重大結構性利多，對景氣循環類股與價值股（以及更廣泛的市場）是長多」。

不過，許多人仍認為，隨時序進入新的一年，波動仍將加劇。

瑞士信貸銀行首席股票策略師高洛柏（Jonathan Golub）預估，在2021年中出現消費者支出激增前，美國經濟和市場在未來數月都會持續起伏不定。

高洛柏表示，「我認為，情況不會一路平順、簡單地發展下去」，「預計未來三或四個月，重啟經濟的過程將放緩」。