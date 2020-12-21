美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

洛杉磯避險基金Hercules Investments的執行長兼投資 長麥當諾（James McDonald）大膽預言，美股標普500指數 可能會邁向高達48%的跌勢。

Markets Insider網站報導，麥當諾在近期寫給客戶的報告中，提出股市可能迅速轉向崩跌的三個理由。麥當諾曾在3月股市崩盤、大幅動盪時成功做多而獲利。

理由一：英國出現新冠病毒新菌株

麥當諾說，英國出現新冠病毒新菌株將為市場帶來額外風險，尤其是疫苗近期的進展讓許多投資人早已期望恢復正常生活。

麥當諾表示：「新的菌株是可能改變並引發劇烈賣壓的可能催化因素之一，特別是當股市近期創新高。」

理由二：科技股估值已達歷史高點

麥當諾表示，科技股近期估值已超越1929、1987、2001和2008年股市大崩盤前幾日與前幾周的水準。

他說：「有關科技股在新冠病毒引發不利環境之際會維持上漲的想法，是基於歷史樂觀看法。正如我們現在所見，最終實際情況會在一夕之間發生變化。」

美國國會最新敲定的9,000億美元刺激方案是必要的，且普遍符合投資人預期，但根據麥當諾的說法，該方案的規模將不足以限縮疫情帶來的經濟衝擊。

麥當諾說，在這樣的情況下，如果投資人的信心轉壞，那麼標普500指數可能崩跌至1,900點；道瓊指數可能下探至15,000點，比當前水準下跌約50%。

麥當諾表示，市場總是會在攀抵52周高點後的幾周和幾個月內崩跌，只需要一點信心的改變就會引發大量拋售。道瓊指數和標普500指數上周都創歷史新高，但漲幅縮小。

麥當諾表示，周一的賣壓並不是市場立即將大幅崩盤的訊號，但建議投資人要準備好避險工具。