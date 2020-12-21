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房建股居高思危 但拉回就該進場

記者張大仁／綜合報導

房屋建商股票一直是今年股市最耀眼的類股，因為低利率和由市區遷往郊區的潮流，讓市場多頭繼續保持樂觀。

XHB房屋建商ETF較3月低點上漲近150%，是史坦普500指數反彈幅度的2倍多。ETF持有諸如Lowe's等家居零售商以及包括Lennar在內的建築公司。

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)說，在XHB ETF的走勢圖中有很多相似的場景出現，「該ETF仍在突破新高。如果仔細分析其成分股，在35個成分股中有34個基本上已位於其200日移動均線之上，而有幾乎一半距離歷史新高點不到10%。因此，該ETF似乎一切表現都很好。」

但他補充說，這種長紅走勢使該集團有些漲過頭，一旦出現回跌就產生進場機會，「如果真要說的話，我只能說它現在的交易價格比200日移動均線高出28%，之前唯一曾經出現這種情況的時間是2012年，當時不久後就出現15%的短期修正，持平而論，這是個很好的買進機會，但從明年的長期觀點來看，它仍值得買進。」

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，在這塊領域選股可能是善用不同趨勢的最佳決定。

她說：「在這些數據裡，魔鬼存在細節中。」「總的來說，房屋總庫存量仍低，但是在租賃市場有大量空置房之際，像是簡易房(starter homes)等產品仍然短缺。因此，這些房屋建商的實際興工地點將決定今後如何操作。」

桑契斯還看到一些不利因素匯合，可能使該集團的進一步獲利更加困難，「政府對此產業的紓困措施較少，永久性失業問題尚未在房市上實現，還有房貸寬限和未償回收。」「而且別忘了，即使利率甚至可能只是上升一點點，該類股的基本面就可能很快會變得非常難看。」

利率 紓困 股票

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