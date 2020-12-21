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世衛：英國變種病毒可控制

分析師看好明年股市 別太相信

記者張大仁／綜合報導
分析師往往對前景太過樂觀，聽聽就好。（歐新社）
分析師往往對前景太過樂觀，聽聽就好。（歐新社）

即使美國政府達成期待已久的第二次新冠紓困方案，但華爾街分析師卻無法預料在英國和南非發現的新冠病毒變異。

無論是一天還是更長時間，都很難看到未來。投資人尤其要提防華爾街對2021年股市的預測。

自從3月股市由新冠疫情底部開始翻升後，史坦普500指數的獲利和目標價估計值都一路看多到2021年。由於2020年僅剩2個交易周，史指今年上漲近15%，登上3600點。研究涵蓋史指股票的每位分析師的2021年每股獲利和目標價，都普遍看好明年史指上看4000點。

聽來不錯，但根據最近的股市歷史，情形又不太一樣了。根據FactSet的最新分析，分析師在過去15年中有12年高估了史指年終目標價。根據高估比例，史指事實上很可能以低於目前水平結束2021年走勢。

這不是對2021年的唯一的負面預測，也不是華爾街長期預測首次受到質疑。但是，FactSet的研究方法是自下而上，查看研究所有史指成分股的分析師每股獲利預測，而不是首席市場策略師和宏觀市場團隊的主觀看法。

FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)表示：「要小心這些公司的華爾街分析師。他們經常會過度高估。」他說，如果了解華爾街的預測對投資人有所幫助，那麼「了解歷史趨勢也是件好事」。

根據FactSet的數據，在過去20年中，產業分析師平均將次年最終EPS高估了7%。

鑑於新冠疫情的不確定性以及美國和全球經濟復甦的步伐，即使成功推出疫苗和紓困措施，分析師2021年的史指預測也不會輕鬆。

歷史顯示，從單季的短期角度來看，華爾街分析師傾向於對預測更為保守，而從更長期的角度來看，這種預測本質上傾向更為樂觀。

在典型的財報季中，平均有72%的企業獲利超過預期。但是若將時間拉長至6個月到1年，分析師的目標價往往偏高。

分析師 華爾街 紓困

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