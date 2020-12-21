病毒變異挫低史指 Nike銀行推升道指

史坦普500指數在假期周之始小跌，因對新冠病毒紓困協議的利多遭英國新型新冠病毒變異的擔憂而淹沒。美聯社

史坦普500指數在假期周之始小跌，因對新冠病毒紓困 協議的利多遭英國 新型新冠病毒變異的擔憂而淹沒。

史指盤中下跌近2%後下跌14.49點或0.39%收3694.92點。道瓊工業平均指數克服400點跌幅，收漲37.4點或0.12%報3萬216.45點，這是因為Nike和銀行股走強提供了部分支撐。那斯達克綜合指數下跌13.12點或0.1%收1萬2742.52點。

受惠於強勁財報，道指成分股Nike上漲3.37%，創下歷史新高。在聯準會(Fed)宣布允許銀行業在2021年第1季恢復股票回購後，銀行股大漲，摩根大通和高盛分別上漲4.16%和6.07%。

與旅遊相關的股票最初因英國新冠病毒變異可能引發更嚴格的封鎖和全歐旅遊限制而大跌，但是，部分人士認為對新病毒變種的擔憂可能被誇大了。

FDA前局長戈特利布(Scott Gottlieb)博士指出， 英國菌株「似乎並未產生表面蛋白突變病毒，從而避開疫苗 或先前的免疫。事實上，情況並非如此。」「但是這確實代表了這種疫苗最終可能會進化其表面蛋白，讓我們現在擁有的抗體無法識別，因而不得不更新疫苗。」

他說，新冠病毒似乎並不像季節性流感那樣快速地進行蛋白質突變，因此估計疫苗大約需要每3年更新一次。

禮來公司表示，其新冠抗體療法「應可對英國確定的新菌株完全有效」。

航空公司和郵輪營運商股票從最低水平反彈。挪威郵輪和皇家加勒比海地區分別下跌1.59%和0.65%。美國航空下跌2.48%，盤中跌幅一度超過5%，而聯合航空下跌1.53%。從義大利到印度再到薩爾瓦多，有兩個以上的國家禁止從英國或曾在該國旅行的旅客入境。

特斯拉納入史指，占指數權動1.69%，排名第5大。股價下跌6.49%。其下跌也源自傳言蘋果推出發展電動車計畫。

國會議員們就9000億元的紓困方案達成協議，將為陷入困境的美國人民提供直接補助和失業援助。談判人員決定撤回Fed緊急貸款權力以解決關鍵癥結。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，紓困資金最快下周就會發出。議員將在21日對救濟和撥款法案進行表決。

現在，隨著紓困方案達成，投資人可能也正在尋求在意外豐收的一年後鎖定利潤。2020年僅剩2個交易周，史指今年上漲14.4%，而道指上漲5.9%。由於投資人青睞高成長的科技股，那指今年累計上漲42%。

在獲得FDA的緊急使用許可後，Moderna即將裝運第一批疫苗。同時，輝瑞公司和BioNTech公司生產的疫苗正在分發給全美第一線醫護人員。

E-Trade投資產品交易常董拉金(Chris Larkin)表示：「病毒突變是事實，對實際紓困協議中內容至少有些失望，這意味著隨著2020年底將至，可能會出現一些波動。」