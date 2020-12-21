美股早盤跌逾300點 英國變種病毒來勢洶洶引發恐慌

美股三大指數21日早盤全數轉黑，道瓊跌逾300點，原因是英國變種病毒引發的封鎖潮，打擊國會敲定紓困方案帶來的樂觀情緒。美聯社

美股三大指數 21日早盤全面開低走低，道瓊跌逾300點，特斯拉跌逾5%，原因是英國 變種病毒引發的恐慌與封鎖潮，打擊美國國會終於敲定紓困 方案帶來的樂觀情緒。

道瓊工業指數21日早盤一度跌逾300點，標普500指數跌逾1%，那斯達克綜合指數跌0.84%，費城半導體指數跌1.3%，台積電ADR下跌0.29%。

隨著美國國會兩黨對紓困方案達成共識，投資人可能開始尋找獲利了結的時機點。距離2020年邁入尾聲僅剩兩周，而標普500指數今年來上漲14.8%，道瓊漲了5.8%，那斯達克綜合指數勁漲42.2%，原因是成長快速的科技公司獲得投資人青睞。

納入標普500指數的第一天，特斯拉早盤跌逾5%，報657美元；大型銀行股則全面大漲，高盛一度攀抵52周高點。

英國出現變種新冠病毒，引發歐洲祭出更嚴格的封鎖措施與旅遊限制，使得旅遊相關類股在21日稍早面臨壓力。

Vital Knowledge策略師克里薩富利說：「今日其實有許多鼓舞人心的消息，當前卻被英國沉重的新聞所掩蓋。市場正陷入一場拔河賽，一邊是新冠疫情陰霾壟罩近期展望，另一邊則是（疫苗利多）提振中長期展望，後者的力道更勝一籌，但市場有時候決定專注於前者，使得股市下跌。」儘管議員對規模9,000億美元的紓困方案達成共識，依舊如此。

國會通過批准一項為期一天的支出法案，以避免政府在美東時間21日凌晨12時01分關門；議員將在21日投票表決紓困與支出法案。