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優先供應台積電！美商英特格砸2億美元 在高雄設廠

編譯葉亭均／綜合報導
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元，在高雄設廠。（取材自臉書）
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元，在高雄設廠。（取材自臉書）

台積電的供應商之一、半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元於高雄設廠，計畫明年初開始動工、明年底投產。這代表台灣半導體產業又迎來一大利多。

日經新聞報導，英特格總裁兼執行長洛伊（Bertrand Loy）表示，這座新廠目標在2021年底投產，「這是本公司史上…最大筆投資。我預期從現在起四五年內，台灣將成為英特格在亞洲的最大製造地」。

根據英特格的新聞稿，英特格這座占地2萬7000平方公尺（約8167坪）的新廠將設在高雄科學園區，將研發與生產對晶片業者非常重要的產品，包括微汙染控制的過濾器、氣體輸送系統與先進的化學品等。新廠區的總占地面積約6萬1700平方公尺，可根據需要擴大產能。

洛伊說，英特格的高雄廠將為5奈米、3奈米這類最先進半導體生產材料，而且將優先為台積電這類晶片的量產供應產品，之後才會供應給全球其他晶片廠。

英特格是全球頂尖高端過濾器供應商，這種高端過濾器是用來確保用於晶片和面板生產時化學品和溶液的純度。隨著半導體製造愈來愈精密，容忍誤差的空間也愈來愈小，這類過濾器材料重要性跟著提高。

英特格也是英特爾、三星、鎧俠（Kioxi）和SK海力士等晶片大廠的供應商。該公司約60%的生產仍在美國進行，但持續在亞洲擴張，目前在日本、南韓和馬來西亞都設有製造廠，但在台灣和中國大陸的生產規模較小。

英特格目前在台灣已有約300名員工，最新投資案預期將新聘200人。

這是繼歐洲最大晶片設備生產業者ASML最近在台南擴大徵才、日本兩大晶片材料製造商日立化學和三菱化學在台擴廠後，國際半導體材料業者在台灣擴大投資的最新案例。

台灣 投資 台積電

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