特斯拉21日納入標普500 股價再喊衝

特斯拉被納入標普500指數將於美股21日開盤後正式生效。美聯社

電動車大廠特斯拉 （Tesla）21日被納入美股標普500指數 的利多消息，促使追蹤該指數的基金在上周五大買特斯拉股票，激勵特斯拉股價18日再造新猷，帶動執行長馬斯克身價單日暴增近90億美元 ，一些投資人也持續看好特斯拉後市。

特斯拉被納入標普500指數將於美股21日開盤後正式生效，成為歷來被納入該指數時、市值最高的企業，在該指數的權重超過1%。

標普道瓊指數公司在11月中宣布將特斯拉納入標普500指數以來，該股股價已飆漲70%，今年來累計漲逾700%；特斯拉股價18日收漲6%至每股695美元，再創新高。

根據標普道瓊指數公司，特斯拉被納入標普500指數，正促使追蹤該指數的基金，在上周五收盤結束前買進規模約850億美元的特斯拉股票，以使投資組合反映標普500指數。

在特斯拉市值逼近6,600億美元大關、成為美國第六大上市企業之際，華爾街對特斯拉後市的看法分歧。

路孚特追蹤的35名分析師對特斯拉的平均目標價為每股396.3美元，比目前股價低43%，但分析師提出的目標價高低落差極大，最高的目標價為Elazar顧問公司的774美元，最低則是GLJ研究公司的40美元。

不過，部分長線投資人仍看好特斯拉後市，因預估全球電動車普及率將上升、也樂觀期待特斯拉太陽能業務的發展。Baillie Gifford美股成長基金投資組合經理人羅賓森表示，特斯拉將證明其商業模式比對手更具獲利能力，太陽能業務也將加快成長腳步，股價未來五年有望漲一倍。

摩根大通的研究指出，特斯拉以預估獲利計算的本益比為175倍，遠高於寶馬（BMW）的14倍、豐田汽車的16倍。高盛的數據則顯示，特斯拉被納入標普500指數後，將推升該指數的本益比增加0.4倍，逼近歷史最高估值。