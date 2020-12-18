大型科技股 明年持續看好

華爾街在2021年將全面看好大型科技股。摩根史坦利(Morgan Stanley)將微軟 列為其2021年最佳股票，美國商銀(Bank of America)支持谷歌母公司Alphabet為其最佳大型股投資，Evercore給予蘋果 AAA評級。

這三者今年也跑贏大盤，其中蘋果以75%的漲幅領先。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)指出，Alphabet的走勢圖與其他個股截然不同，「很難找到比它更好的長期趨勢。」「在12年前的金融危機之後，它走出一系列波段高點。特斯拉漲幅雖更大，但卻是斷斷續續。不如Alphabet的一致。」

他表示，「如果只看短期走勢，像是1到2年，它也看來不錯。」「它最近略見回落，以相對強度指標(RSI)而言解決了超買的情況。而且它與蘋果和微軟不同，在3月並沒有創下波段低點，不像股市幾乎所有股票都在3月觸底。」

馬利說，該股最近兩次回調也仍保持在其200日移動均線上方，然後再反彈至新高。

他說，未來幾個月它應該會繼續走高，不過，監管方面的阻力可能會阻礙該股的表現，「在新的一年，至少在拜登政府穩定之後，它可能會遇到一些監管問題，但是距現在還有一段時間。」

Rockefeller Capital Management旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，蘋果、微軟和Alphabet應會繼續受惠今年的利多，「科技股大幅走升，這通常應該發生在3到5年內的事情卻在9個月內完成。各企業肯定會投資雲端 計算，升級IT，整體IT市場可能成長近4%。」

他說，這三家公司在相關產業中各居主導地位。微軟在區塊鏈技術和雲端計算領域，Alphabet則是網路廣告。

巴皮斯說，「我們看好這些公司，因目前正處於漫長的科技變革中，並且在可預見的未來，這些公司至少還會成長2、3或4季。」

根據FactSet的估算，預計蘋果將在2021財年實現21%的收入成長；微軟增加17%；Alphabet的成長率為5%。