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北美中國業績好 Nike銷售獲利佳

記者張大仁／綜合報導

Nike上季銷售額和獲利均超出分析師預期，主要得益於北美數位銷售的三位數成長，以及中國消費者對其運動鞋和健身服飾的強勁需求。

截至11月30日當季，Nike淨利12.5億元，合每股78分，高於去年同期的11.2億元和每股70分，也高於Refinitiv分析師普遍預估的每股68分。

營收同比成長9%，達112.4億元，高於一年前的103.3億元，也優於分析師預期的105.6億元。

在前2季銷售下滑後，上季恢復成長，因與疫情有關的封鎖減少和消費者支出回升。5月當季業績尤其糟糕，因疫情席捲中國以及世界其他地區，銷售額暴跌38%。在8月當季，Nike盡力使其銷售僅下滑1%。

數位銷售一直是復甦重點，甚至在疫情之前該公司就投入大量資金來發展直接面向消費者的通路。Nike表示，同名品牌的數位銷售額本季增加84%，因為在新冠疫情期間有更多購物者訪問其網站採購運動服裝和鞋類，以維持自己的健身習慣和個人健康。

儘管如此，Nike的門市營收仍然受到疫情壓力，各地區實際客流量仍同比下降。

按地區觀察，中國本季再度引領銷售成長。第2財季大中華區銷售額增加14%，較第1財季成長8%。北美地區是營收最大的區域，上季銷售恢復成長，較去年同期成長1%。

疫情 營收 中國

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