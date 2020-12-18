分析師：明年初股市會回跌 全年升9%

特斯拉掛牌10年後，下周將納入史坦普500指數成分股。（路透資料照）

華爾街策略師預測，股市似乎將一路升至2021年，預計明年將恢復正常，高於平均值的經濟成長，股市將走高。

即使今年出現大幅拋售，史坦普500指數仍可望在2020年出現近15%的漲幅。許多策略師預計，2021年將再度取得兩位數的漲幅。

CNBC調查顯示，受訪者預期2021年史指平均目標值為4056點，比目前水平高出約9.5%。但部分策略師，如Fundstrat的李湯姆(Tom Lee)，預計漲勢將與2020年相同，史指將從目前的3700點飆升至4300點。

預計疫苗將使人們擺脫經濟封鎖，並隨著2021年的發展而解脫。在家上班應會回到辦公室工作；電影將可在劇院放映；食客將在餐館內用餐，許多人可能不再害怕旅遊。

但是今年下半年情況並非一帆風順。隨著病毒傳播和住院創記錄，經濟正顯示放緩。勞動市場疲軟，每周失業救濟金申請數升到9月的水平，因為疫情導致餐館和其他企業關閉或裁員。

美國商銀全球經濟學研究負責人哈里斯(Ethan Harris)說，「封鎖將會非常針對性，與春天時的情況完全不同。」「在接下來幾個月中，它將蠶食整個經濟。股市開年將面臨巨大的動能衰退，然後才能展望春天，期待還有樂觀的理由。」

股市策略師的看法與這種經濟觀點相對呼應，都認股市可能在年初遇到一些障礙，之後再會再走高。

State Street Global Advisors首席投資 策略師亞隆(Michael Arone)表示：「從GDP角度來看，第1季通常是最艱難的時期。」他說，財報季將開始出現負面前景，「投資人應該在第1季視時機進行調節。」亞隆預計股指將回落5%至10%，回吐部分2020年的漲幅。

李湯姆是最早認為3月出現反彈的人之一，他表示，他預期在2月至4月之間出現10%的回調，然後才會反彈並飆升。

新年初始，股市就要面對許多不確定因素。如1月5日的喬治亞州參議員複選，競爭非常接近，有可能改變參議院的控制權。政治分析師說，共和黨較有可能保有控制權，贏得一或兩席，但是如果民主黨 人意外出線，可能會大大改變政壇天平。

如果民主黨獲勝，兩個政黨將各有50個參議院席位，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)成為關鍵票。

但這可能只有短暫反應，因為股市還在等待民主黨提出更大規模紓困 方案。

哈里斯表示，「我認為隨著財政刺激措施的推出，股市很明顯就會攀升至區段高點。沒有人喜歡曠日廢時的談判，但大家都喜歡財政紓困措施。」