人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

美國散戶投資 人今年迎著股市漲勢投資的表現，比專業交易員還好，他們最青睞的股票 不僅表現勝過大盤指數 ，也贏過避險基金等資源豐富的機構投資人。

路透報導，多家美國線上交易平台都表示，新冠肺炎疫情3月衝擊市場以來，散戶投資人便「積極入市」，因為接近零的利率和市場的猛烈回漲，吸引了坐困家中、想磨練投資股市技能的新一代投資人。

雖然投資者蜂擁進快速成長但估值已高的股市，會讓人回想起2000年的達康泡沫，但廉價資金充斥，也意味著散戶投資人還沒打算獲利了結。

疫情下的贏家

各國央行今年推出創紀錄的刺激措施，已帶動市場狂漲，推升資產價格屢創新高，尤其是美國科技股。

散戶投資人已大舉投資這波漲勢的最大受益者，包括亞馬遜、以及特斯拉和Nio等電動車廠，還有追求新冠疫苗研發突破的製藥股。

高盛集團彙整的兩個指數顯示，由58家散戶青睞美國上市公司所組成的一籃子股票，今年來大漲逾80%，表現超越大盤標普500指數的14.5%，也高於一籃子避險基金的40%報酬率。

散戶投資人也爭相投資還沒真正賣出車輛的電動卡車廠商Nikola，以及飛輪健身車製造商Peloton、視訊會議軟體商Zoom等居家避疫趨勢下的贏家。

市場老將拿2000年達康泡沫破滅前、股民風靡於投資鮮為人知網路股的情勢，與當前的投資熱潮相提並論。

Mirabaud證券銷售交易員泰勒說：「這股熱潮當然是泡沫。只不過，現在的資金很便宜，流動性很高，散戶投資的便利性遠勝以往，存款利率和債券殖利率也都接近零，大家都希望這個泡沫繼續膨脹。」

股價偏高的擔憂

以最常被使用的指標本益比（P/E）來看，許多散戶投資人購買的股票價位看起來都偏高。高盛「散戶青睞」指數的成分企業本益比都已深陷負值，因為這些公司都還在虧損。高盛的「避險基金VIP」指數本益比則為32倍。

許多機構投資人也會投資同一批高漲的熱門股，但通常會分散投資，因此散戶投資組合的資產負債表會弱得多。高盛一籃子避險基金投資組合的淨債務與營業利益比為1.8，低於散戶的4.8。

價位偏高、加上散戶集中投資於一些股票，可能會在市場信心減弱時，加劇股市遭遇的拋售潮。路孚特（Refinitiv ）的數據顯示，散戶持有20%的特斯拉股票，但僅持有0.17%的福特股票。

歐洲散戶表現相對不佳

在散戶持股比率通常會低於美國的歐洲，散戶投資人則沒那麼幸運。交易平台透露，許多歐洲散戶最青睞的股票，都受到歐洲經濟不景氣的嚴重衝擊。

盛寶銀行、IG集團、AJ Bell、Interactive Investor和eToro的數據顯示，歐洲散戶大舉買進的股票，包括空巴、勞斯萊斯、英國駿懋銀行、漢莎航空和國際航空集團。

儘管新冠疫苗的利多激勵歐股11月起回升，上述這些公司的股價都仍未收復失土，今年來的累計跌幅也遠大於大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數的4%。