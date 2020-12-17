拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破

聯準會主席鮑爾。(路透)

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）已明確表示，他更關注就業市場， 而非刺激政策導致通膨走高的可能性。這也是他的前任、拜登內閣財長人選葉倫（Janet Yellen）的觀點。

拜登政府即將上任，兩人很快會緊密合作，投資人是否該擔心，兩者政策立場可能進一步推升已經狂飆的股市？

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby說，「鮑爾一直在談勞動市場，以及復甦必須包括所有想要工作的勞工。聯準會 可能太過鴿派，讓通膨加劇。」

通膨目前還不成問題，過去12個月消費者物價指數增加不到2%；利率 也不會很快出現變化，聯準會周三發布的經濟預測顯示，利率未來幾年都會保持在零附近。

通膨悄悄敲門？

但部分人士擔心，泡沬可能成形。股市正接近創紀錄高點，房地產炙手可熱。部分原因是聯準會的寬鬆貨幣政策，且市場期待拜登政府推出更多刺激措施。

過去幾周，10年期公債的殖利率徘徊在1%，這是經濟正在升溫的訊號。但聯準會購債，理論上應該會壓低利率。

Krosby擔心，萬一通膨開始悄悄走高，聯準會準備怎麼做。股市有可能持續上漲，一直到聯準會和葉倫發出訊號說經濟強大到無須刺激政策，便開始急劇下跌。

這並非首見。2013年，時任聯準會主席的伯南克開始縮減購債規模--那次量化寬鬆也是為了維持低利率並刺激經濟--結果引發「退場震撼」。

退場震撼2.0版？

部分專家預測，鮑爾不會採取任何快速或激烈的行動。State Stree資深全球總經策略師Marvin Loh說：「我們持續認為聯準會和每個已開發市場的央行，都會高度寬鬆。為避免退場震撼，聯準會主席鮑爾暗示，改變購債步伐會經過妥善溝通。」

其他人認為，看衰當前市場動能並不明智。只要聯準會和財政部支持更多刺激舉措，股票自然續漲。較年輕的股民--所請的羅賓漢族群--暫時還不太可能離場。

最大隱憂可能是股市一直漲，人們對經濟的信心增強，結果累積出通膨壓力。最終，聯準會可能被迫採取比原先所希望的較快行動來降溫。

Incapital首席市場策略師和資深交易員Patrick Leary說：「通膨可能瞬間出現。如果你能提高貨品和服務的價格，顧客需求依然不減，為什麼要降價？這正是邏輯。聯準會能容忍通膨率走高，但不是爆炸性升高。」