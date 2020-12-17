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紓困案通過在望 股指全面登新高

記者張大仁／綜合報導
股市因政府可望在2020年底前達成全新財政紓困案，收在新高紀錄水平。(美聯社)
股市因政府可望在2020年底前達成全新財政紓困案，收在新高紀錄水平。(美聯社)

華府可望在2020年底前達成全新財政紓困案，股市收在新高紀錄水平。

史坦普500指數上漲21.3點或0.58%收3722.48點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲106.56點或0.84%收1萬2764.75點。道瓊工業平均指數上漲148.83點或0.49%收3萬303.37點。史指和那指均創下盤中和收盤新高，道指則創下歷史新高。

房產、材料和醫保是史指表現最好的類股，上漲超過1%。嬌生(Johnson & Johnson)上漲2.66%，領漲道指。

KKM Financial總經理德明(Dan Deming)表示：「在達成協議前，紓困案仍是股市的主要驅動力，而且似乎確實有一定動力要完成。」「股市也因而受惠於」這股熱情。

國會領袖16日接近達成900元包裹紓困方案，包括直接補助個人，但將不包括對企業的責任保護以及對州和地方政府的援助。在最近一輪談判中，關於這些問題的分歧一直是絆腳石。

參議院多數黨領袖麥康諾表示，新冠病毒救助協議即將達成。

最新一輪的財政紓困措施談判進行之際，新冠病例也以創紀錄速度增加。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據計算的7日平均值，美國每天至少新增21萬5729例新冠病例。光是16日就確診超過24.7萬例新感染。

病例的激增讓各州重新採取更嚴格的社交隔離措施，這將減緩部分經濟，特別是勞動市場的速度。

勞工部數據顯示，上周初請失業金人數總計88.5萬，創9月初來最高水平。經濟學者原本預計截至12月12日當周將有80.8萬名勞工尋求國家失業救濟。

Jefferies貨幣市場經濟學者西蒙斯(Thomas Simons)在報告中寫道：「除非新冠疫情得到進一步控制，否則申請量將繼續上升。」

聯準會(Fed)承諾將繼續購買債券，直到經濟復甦完成。主席鮑爾還表示，如果復甦放緩，Fed將增加債券購買量。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，美國貨幣政策可能會繼續維持一段時間，「他們感到全球仍存在需要對抗的通貨緊縮力道，並認真對待其實現2%通膨率的對時間表和能力。」「這將使主要利率長期保持低水平。」

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