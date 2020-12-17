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Google被控勾結臉書操控廣告市場 星戰角色作代號

中央社華盛頓16日綜合外電報導
網路搜尋龍頭谷歌（Google）今天遭美國10州控告違法壟斷數位廣告市場，並與社群網站巨擘臉書（Facebook）勾結操控廣告競標業務，密約還以「星際大戰」角色絕地武士為代號。美聯社
網路搜尋龍頭谷歌（Google）今天遭美國10州控告違法壟斷數位廣告市場，並與社群網站巨擘臉書（Facebook）勾結操控廣告競標業務，密約還以「星際大戰」角色絕地武士為代號。美聯社

網路搜尋龍頭谷歌（Google）今天遭美國10州控告違法壟斷數位廣告市場，並與社群網站巨擘臉書（Facebook）勾結操控廣告競標業務，密約還以「星際大戰」角色絕地武士為代號。

「華爾街日報」報導，根據原告在德州地方法院提出的訴狀，Google眼見臉書在2017年崛起成為強大新競爭者，挑戰Google在網路廣告市場的穩固霸位，於是主動與臉書達成協議，保證臉書在Google經營的網路廣告競標業務享有特殊待遇，以交換臉書減少競爭行為。

原告指出，Google內部將他們與臉書的協議，用科幻電影「星際大戰」（Star Wars）的角色名稱改編為代號。報導引述一名知情人士透露，這份合約的代號是改編自絕地武士的「絕地藍」（Jedi Blue）。

帶頭提告的德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）在聲明中表示：「Google是一家厚顏無恥濫用獨占勢力的兆元寡頭企業。他們的行徑誇張到誘使臉書高層同意用合約方式，來破壞市場競爭程序的核心。」

臉書拒絕發表相關評論。Google則否認從事任何反競爭行為，並重申自身在高度競爭市場營運的立場。

一名Google發言人今天表示：「派克斯頓檢長對廣告科技的說法並無法律依據。…我們投資最先進的廣告科技服務，不僅對企業有幫助，也令消費者受惠。對於他無事實根據的指控，我們將在法庭上替自己強力辯護。」

訴狀中的許多指控，牽涉Google用來在各網站內買賣廣告的廣告科技（ad-tech）軟體，Google藉此掌控網路廣告發布方和廣告主之間複雜連鎖關係的每個連結，也因此在數位內容化為實質收益方面，Google握有獨霸權力。此外，Google也擁有YouTube等能夠觸及消費者的重要網路平台。

原告指控Google違法將自家產品相互連結，以擴大在廣告鏈的部分勢力，進而迫使廣告發布方或廣告主使用另一個Google擁有的網路工具。

訴狀聲稱，Google採用一套有害廣告發布方的秘密方案，以星戰角色人名為代號。方案看似讓廣告發布方在數位廣告買賣方媒合過程中享有更大選擇自由，實際上卻「暗中讓Google自己的交易勝出，甚至不顧可能有另一起交易標價更高」；這是「刻意…規避市場競爭，也因此傷害到廣告發布方」。

Google 臉書 德州

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