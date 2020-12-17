不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

年關將近，2021年1月20日走馬上任的美國 總統當選人拜登 ，會擬定什麼新年願望清單呢？

哈佛大學肯尼迪學院高級研究員葛琳（Megan Greene）在金融時報撰文表示，即將卸任的美國總統川普 言行備受爭議，但川普政府任內仍留下一些經濟教訓，包括以下三點，或可供拜登施政參考：

一，財政撙節被誇大了

在數百萬人沒工作、新冠肺炎疫情仍在肆虐、美國經濟成長再度減緩之際，新年新希望的頭一項應該是大舉支出，而不是擔心預算赤字。川普2018年的減稅和支出計畫儘管沒有什麼成就，但至少顯示一點：財政刺激未必會引起通膨復熾。

證據在此。美國2017年經濟成長率只略高於2%，失業率降到4.1%，低於聯準會（Fed）當時估計充分就業應有的水準。Fed擔心通膨復熾，於是在那一年三度調升利率。但次年，即2018年，美國經濟因規模2,750億美元減稅方案帶動支出，而為之一振。

美國2018年經濟成長率升到將近3%，2019年又趨緩至2.3%。同時，Fed偏好的核心通膨指數先是在2018年12月攀升到2.1%，到2019年底又趨緩至1.6%。這顯示通膨升幅既溫和又短暫。如果像川普這麼龐大的財政刺激，都沒能引發物價上漲並使經濟全速擴張，現在就更不可能了——儘管一些投資人開始對通膨復熾憂心忡忡。

二，無暇進行財政瘦身

另一個教訓是，事實證明，川普經濟計畫導致的龐大預算赤字，以及疫情紓困的巨額支出，也沒有立即推升借貸成本之虞。美國2017年多支出比收入多出6,650億美元，到2019年底赤字擴增為9,850億美元，到2020年更達到3.1兆美元。然而，美國10年期公債殖利率卻不升反降，降到0.92%。按照傳統理論，政府大規模舉債，會連帶推升企業和消費者借貸的成本。但公司債發行額卻也在2020年升至新高紀錄水準，投資級債券與高收益債券的利差則觸及新低水準。

利率迅速回升仍是一大風險。但既然此刻通膨仍靜悄悄，Fed又重申會讓經濟成長升溫以提振物價，大多數經濟學家都不表憂慮。利率降到這麼低，此時應該把財政撙節暫且放一邊，當務之急是繼續舉債強化社會安全網，並藉投資為經濟復甦鋪路。

三，盡全力找新工作

不是指1月將赴新職的拜登，而是要為數百萬名因疫情失業、或因自動化和自由貿易而丟了飯碗的民眾另謀出路。就這點而論，川普的顧慮不無道理。經濟學家 David Autor、David Dorn和Gordon Hansen的論述顯示，來自中國進口貨的競爭對美國各界產生重大衝擊，而在面對自由貿易帶來的震撼時，勞動市場理應有所調整，例如失業的勞工轉往新的產業，但這些應有的調整卻進行得極其緩慢。自由貿易造就一些贏家，也導致一些輸家，這並不是新概念；但川普之所以能在2016年勝選，凸顯出政府在協助這些輸家方面做得太少。

所以，拜登的新年新志願應包括：投資於人才培訓計畫、社區大學，並砸錢投入能帶來工作機會的基礎建設。

歷經川普過去四年來颳起的風風雨雨，世人也許迫不及待想翻開新頁，揮別過去。但不論對川普的言論和政策評價如何，經濟學家都能從川普政府執政期間學到一些事。但願這也能給2021年上台的拜登政府一些啟示。