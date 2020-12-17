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Fed政策聲明預告：美股未來數年將居高不下

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）16日發布貨幣政策會後聲明，乍看下與11月聲明沒什麼兩樣——唯獨一個關鍵不同點除外。基於這點，未來數年，美國股市與資產行情可望居高不下。

Fed在11月會後承諾，會繼續「在未來數月」每月購入1200億美元債券。但他們16日表示，會維持購債直到兩大目標（充分就業與2%通膨率）出現「進一步的實質進展」為止 。

換言之，Fed將持續購債到多年以後。

伴隨會後聲明發布的經濟預測顯示，Fed官員對長期（基本上指達到充分就業時）失業率的平均預測值為4.1%。但他們認為，最快也要到2023年某時，才會降到那個水準。他們也不認為通膨率會在2023年之前升抵2%。

而且，Fed先前就承諾，短期利率目標區間將維持在0%附近，直到跡象證明勞動市場緊繃、通膨率將明顯達標為止。

綜合以上研判，最新聲明顯示，Fed不論是短期或長期利率，都將維持在低點很長一段時間。也就是說，未來數年，就投資工具而論，美國公債仍不會是股票的競爭對手，許多投資人將更能容忍美股價位偏高。

對照Fed的政策必定能支撐資產價格，Fed願意提供經濟多大支持，則仍是未知數，畢竟當前經濟困境是因疫情而起，而不是放款市場出問題。然而，若財政刺激仍無著落，Fed仍可能再出一臂之力，例如訂定更明確的就業和通膨門檻，作為縮減購債的條件；或調整所購債券的組成、偏重更長期證券，藉此進一步壓抑長期利率。

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