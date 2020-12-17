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2020這3項投資最讓專家看走眼 原因在此

編譯湯淑君／綜合外電
今年比特幣價格勁揚讓投資人眉開眼笑，卻令一些押注加密幣下跌的市場專家跌破眼鏡。路透
今年比特幣價格勁揚讓投資人眉開眼笑，卻令一些押注加密幣下跌的市場專家跌破眼鏡。路透

2020年市況詭譎多變，一如往年，許多發展讓市場專家跌破眼鏡。

MarketWatch市場專欄作家瑞夫斯（Jeff Reeves）撰文表示，這一年來，有些市場發展的確如他所料，例如早在5月他就斷定，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價還有得漲，結果後來果然又飆漲約300%。他也凸顯Celsius Holdings、Overstock.com這類小型股後市看俏，果然自從他推薦以來，兩檔股票分別躍漲500%和將近300%。

然而，瑞夫斯坦承，過去一年來他嚴重誤判的投資看法不少，包括以下三項：

●懷疑美股會從疫情低點強彈

瑞夫斯說，春季時，他基於新冠肺炎疫情對全球經濟的殺傷力甚劇，認為美股3月和4月不可能迅速反彈。結果呢？實際情況出乎他意料之外。

瑞夫斯認為，他之所以看走眼，是誤把疫情對升斗小民和小企業的衝擊，與股市可能受到的影響混為一談。事實上，疫情對窮人打擊最大，但窮人多半沒閒錢買股票。同理，在小本生意店家和餐廳被迫關門停業時，超大型企業照常營運，一些網路公司受惠於遠距上班和網購熱潮，生意甚至更旺。

總之，瑞夫斯因此體認到殘酷的現實：華爾街市況冷熱與美國實質經濟榮枯徹底脫鉤，若依據一般民眾艱苦度日的事實，就推斷史坦普500指數走勢也會步履蹣跚，事實證明大錯特錯。

●押注比特幣下跌

瑞夫斯2月時警告，比特幣雖風光一時，但漲勢可能後繼無力，像2019年一樣再度令支持者大失所望。不料，這個知名度最高的加密幣行情竟持續走高，2020年表現反倒凌駕傳統金融資產。自從他在專欄中示警以來，比特幣行情大約又漲了一倍，漲到2萬美元。

為什麼會看走眼？瑞夫斯檢討原因，認為一部分是因為投資人唯恐疫情引發經濟危機，這種恐懼心理助長另類投資標的的買氣。另一因素是，隨著比特幣市場日趨成熟，吸引更多機構投資人買進。

●放棄石油

今年初一度發生「負油價」怪現象，當時瑞夫斯認為，石油股雖跌得很低，但撿這些便宜貨並不是好主意。短期利空包括疫情導致需求滑落，以及石油輸出國組織（OPEC）3月不願減產，以致供應量暴增；另有長期風險，即全球暖化顧慮導致化石燃料類股長期展望堪虞。

怎知一個月後，主要產油國達成歷史性的減產協議，日產量大砍1,000萬桶，加上需求正常化推升油價，使油價重返接近40美元的價位，高盛分析師甚至預測 明年原油價格可望漲抵每桶65美元。瑞夫斯坦承，6月時他放棄石油股，尤其看壞Halliburton，結果該股後來飆漲50%，是他今年另一大誤判。

疫情 石油 油價

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