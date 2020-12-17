比特幣剛創新高 投顧業者：公允價值達40萬美元

麥納德認為，比特幣的價值應為40萬美元左右。路透

隨著比特幣 價位飆升至歷史新高，古根漢合夥公司（Guggenheim Partners）投資 長麥納德認為，這個全球最大加密幣的公允價值還有上漲空間。

愈來愈多華爾街投資機構買進比特幣，推升這種數位貨幣17日首度漲破23,000美元 大關。今年來，比特幣已上漲220%。彭博資訊彙整的資料顯示，比特幣17日一度上漲逾9%，升抵23,256.92美元歷史高點。隨著漲勢動能的確立，一些分析師預估比特幣將繼續走高。

麥納德接受彭博資訊專訪時說，比特幣的稀有度加上美國聯準會（Fed）大量印鈔，意味比特幣最終將攀升至40萬美元左右。

麥納德說：「我們的基本面分析顯示，比特幣價值應為40萬美元左右。這項預估根據比特幣的稀有度和相對估值，就像黃金這類資產對國內生產毛額（GDP）一樣。因此，比特幣實際上具備許多黃金的屬性，在交易方面也具有非比尋常的價值。」

麥納德這項看法，與部分鼎力支持比特幣的知名人士所見略同，例如避險基金界的知名投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）。瓊斯今年稍早表示，持續買入比特幣做為避險資產，因他預期通膨歷經多年疲軟後將加速升溫。加密幣資產服務公司Galaxy Digital執行長諾瓦葛瑞茲也說，比特幣這種數位資產有助於因應總體風險。