全球億萬富豪今年財富增1.9兆美元 中國占4成

大陸飲用水品牌農夫山泉創辦人鐘睒睒今年財富暴增至625億美元。（取自農夫山泉官網）

美國 媒體「富比士」估算，今年全球2200多名億萬富翁的總財富增加了1.9兆美元 ，其中中國 和香港地區400多位億萬富豪的總財富增加了8100億元，占全球4成以上。

新浪財經報導，按本月11日的股價計算，全球億萬富翁的總身價估計為11.4兆美元，較去年底的數字增加20%。

不過，在財富增長方面，中國的億萬富翁們超過了美國。中國400位億萬富翁的總財富今年至今增加了7500億美元，至2兆美元，增幅達60%。這還不包括香港67位億萬富翁，他們的財富總計增加了600億元，至3800億元。

值得注意的是，中國飲用水企業農夫山泉於9月在香港上市，使其創辦人鐘睒睒的財富從年初的20億美元增至625億美元。其他贏家還包括拼多多創始人黃崢，今年財富上漲了324億美元，至520億美元；阿里巴巴創辦人馬雲，今年身價上漲了189億美元，至617億美元。

此外，美國億萬富翁的財富增長也同樣引入注目，600多位美國億萬富翁的總財富達到4兆美元，自年初以來增加5,600億美元，增幅為16%，這主要得益於股市的上漲。儘管3月疫情爆發導致股市崩盤，但自此至今已大幅反彈，標普500指數目前仍接近歷史高點，今年累計上漲13%，那斯達克綜合指數累計上漲38%。

特斯拉CEO馬斯克是今年財富增長最快的一位，目前身價接近1370億美元，較年初增長了1100億美元，在富比士富豪榜上名列第三。

亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）的財富今年增加了675億美元，達到1820億美元，財富增速僅次於馬斯克。