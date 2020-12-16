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台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美：新台幣應升值

記者張文馨／華盛頓報導
美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣自2017年4月除名後，重返美國的匯率操縱觀察名單。中央社
美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣自2017年4月除名後，重返美國的匯率操縱觀察名單。中央社

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣自2017年4月除名後，重返美國的匯率操縱觀察名單；財政部表示，台灣應該允許新台幣升值，消化長期大量的對外順差。

根據這份報告，列瑞士與越南為匯率操縱國；新增台灣、泰國與印度為觀察名單，與中國、日本、韓國、德國、義大利、新加坡與馬來西亞並列。

美國財政部今年初報告即示警「台灣雖未正式納入觀察名單，但接近觸動關鍵門檻」；台灣的中央銀行總裁楊金龍今年3月表示，台灣去年順差金額達230億美元、經常帳順差占GDP比率大約10.5%，已符合第1項和第2項標準，台灣確實有可能會被列入觀察名單中。

最新報告說明，台灣與泰國符合三項標準中的兩個，亦即經常帳順差與貿易順差。

根據美國制定的標準中，匯率操縱國必須符合下列三項條件，第一，貿易夥伴國與美國貿易順差至少200億美元；第二，貿易夥伴國經常帳順差金額高於其GDP3%；第三，貿易夥伴國持續干預其匯率，並且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。

財政部報告寫道，台灣曾在2016年4月至2017年4月間的每份報告中，都被列入觀察名單，因台灣的經常帳有大量順差，且台灣在外匯市場上進行長期單方面的干預。

有關台灣的外匯政策表現，美國財政部報告提到，台灣迅速遏制國內的新冠肺炎疫情，但外部經濟衝擊帶給台灣壓力，2020年第二季人均消費力減少4.9%，帶動GDP下降0.6%；2020年上半年證券投資淨流出總額為390億美元，比起去年同期增加；台灣央行實施措施緩解貨幣及穩定金融市場，包括降低貼現率、降息，台灣政府所批准財政措施累計達350億美元（占GDP的5.5%）

美國財政部指出，台灣上半年的外部收支保持穩定，截至2020月6月的四個季度，台灣經常帳順差占GDP的10.9%。

美國財政部表示，截至今年6月，台灣對美貿易順差過去12個月來急速攀升至250億美元，與前一年同期相較成長70億美元。

美國財政部表示，在新冠肺炎衝擊下，許多貨幣兌美元都是貶值，新台幣兌美元今年上半年穩步升值，約1.6%，直到10月底已經升值3%。

財政部表示，台灣外匯存底至今年6月為4890億美元（占GDP78%），財政部敦促台灣對外匯干預僅限於市場混亂的特殊情況，避免不對稱干預影響經濟基本面的升值，並建議台灣採行國際貨幣組織的標準，報告外匯存底。

台灣 美國 財政部

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