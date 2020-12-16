Fed+紓困案進展 史指微升 那指創新高

受聯準會(Fed)最新支持經濟的承諾以及財政紓困方案談判取得明顯進展的推動，股指上揚。美聯社

受聯準會(Fed)最新支持經濟的承諾以及財政紓困 方案談判取得明顯進展的推動，股指上揚。

史坦普500指數 上漲6.55點或0.18%收3701.17點，略低於歷史新高。那斯達克綜合指數上漲63.13點或0.5%收1萬2658.19點，創盤中和收盤新高。道瓊工業平均指數下跌44.77點或0.15%收3萬154.54點。

Fed表示，每月將繼續購買至少1200億元的債券，「直到就業最大化和在物價穩定目標方面取得實質進展為止」。

Fed拒絕對債券購買期限進行任何修改，但主席鮑爾(Jerome Powell)表示，如果經濟復甦放緩，Fed將增加資產購買。他補充說，因為利率很低，他認為股票未必高估。

Marketfield Asset Management董事長兼CEO夏爾(Michael Shaoul)指出，「聯邦公開市場委員會(FOMC)似乎仍致力於其行動計畫，沒有跡象顯示強於預期的經濟反彈或推出有效疫苗會誘使他們『改變』其堅持。」

國會領袖們即將達成一項9000億元的紓困協議，包括新一輪向消費者直接補助。但是該方案不包括企業，州和地方援助。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)15日舉行會議，達成兩黨協議。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也參加了會談。

會議結束後，麥康諾說：「我對很快就能達成共識感到樂觀。」舒默說，與會者正在「取得進展，希望能盡快達成協議」。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)告訴客戶：「紓困案仍是股市重點，它也是大規模疫苗接種的必要橋樑。」「鑑於對經濟數據的最新預期，市場參與者希望早日達成協議。如果沒有協議，動盪可能會加劇。」

值此疫情最黑暗之際，紓困案的最後期限迫在眉睫。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據計算的7日均值，美國 每天至少新增21.2萬新病例和至少2400例與病毒相關的死亡人數。

美國零售額降幅超出預期，也抑制了股市走勢。商務部表示，11月零售額下降1.1%，大於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期的下降0.3%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)寫道：「最重要的是，在令人失望的銷售數據後，第4季GDP預測將被調降。」「現在我們正面臨支出的高峰期，這可能會在未來幾個月內有所幫助。但如果經濟還不開放，除了網購之外，就沒有什麼值得期待了。」