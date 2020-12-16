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Fed維持零利率不變 調高GDP預測值

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Fed維持零利率不變 調高GDP預測值

記者張大仁／綜合報導
美國聯準會主席鮑爾。美聯社
美國聯準會主席鮑爾。美聯社

聯準會(Fed)在今年最後一次例行會議中，決定對其支持經濟的努力進行重要調整，同時調高對未來經濟成長的期待。

一如預期，在舉行為期兩天會議後，Fed將基準利率維持在接近零的水平。

Fed在會後聲明指出，將繼續每月至少購買1200億元債券，「直到實現FOMC就業最大化和物價穩定目標方面取得實質性進展為止。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)以全票通過方式在聲明中補充說：「這些資產購買有助促進平穩的市場運作和寬鬆的金融條件，從而支持讓信貸流向家庭和企業。」

但是，FOMC並未表示將延長購買期限。

Fed已承諾，即使失業率降至物價預警承壓水平，除非通貨膨脹率超過其2%的目標才會升息。改變資產購買方式的措辭凸顯出Fed承諾從新冠疫情低迷中復甦的承諾。

市場一直在期待FOMC會推出調整方案，對其資產購買計畫進行調整。自新冠疫情開始以來，Fed一直在購買短期限債券，以保持金融市場的運轉。

在最近幾次會議中，與會官員們一直在討論延長債券期限的好處，這種努力將更多地用於推動經濟發展，這與2008年金融危機後採行的方式相同。

延長期限有助於降低長期利率、降低借貸成本，並有助於將渴望殖利率的投資人推往股票等高風險資產。

自上次9月的預測之後，除了改變債券購買計畫的用語外，Fed官員還調高了對經濟的展望。

現在Fed預期2020年國內生產總值(GDP)的成長預期中值為下跌2.4%，而9月時的預期為衰退3.7%。對2021年的預期現在是成長4.2%，較之前預期的4%上升；2022年GDP成長3.2%，也高於之前預測的3%。

更遠的預測值則略有下降，2023年GDP由2.5%降至2.4%，之後則從1.9%降至1.8%。

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