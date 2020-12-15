MSCI部分指數將剔除十檔中概股 中芯、海康威視受衝擊

MSCI宣布將從部分指數中剔除十檔中概股，以因應美國的行政命令。（路透）

指數公司MSCI明晟15日宣布，將把10檔中資企業的股票 從旗下部分指數中剔除，包括中國 晶圓代工龍頭中芯國際、監視器廠商海康威視，以回應美國 政府先前發布限制購買這些公司股票的行政命令。

即將遭MSCI從旗下部分指數中刪除的證券名單包括：中芯國際、中國交建H、中國交建A、中國衛星、中國鐵建H、中國鐵建A、中國中車H、中國中車A、海康威視、中科曙光。

MSCI明晟表示，將自2021年1月5日收盤後，從指數中剔除上述股票，但不會剔除被美國行政命令點名企業的子公司或關聯企業的股票。

美國總統川普是在11月12日簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或掌控的企業，影響到中國電信、中國移動和海康威視在內的大型中企。

MSCI明晟表示，此前曾與逾100家美國及非美國市場參與機構討論，認為美國這一項行政命令會對全球投資人的投資過程造成重大影響，因而採取行動。

MSCI明晟表示，即便美國以外實體可能不受川普行政命令的約束，但許多人擔心「自己的金融媒介網絡中廣泛存在美國實體，諸如商業銀行、證券經銷商、以及托管機構等，將嚴重限制他們交易受影響股票的能力」。

MSCI明晟指出，未來還可能根據美國官方對控制清單的進一步更新，剔除其他個股，不過，該公司也將推出幾個保留這些中資公司股票的新版本指數。

此前，富時羅素、標普道瓊相關指數也因應川普的行政命令，移除多家中國企業股票，那斯達克上周五也宣布將包括中芯國際、中國交通建設、中國鐵建、中國中車在內四家中國企業，自本月21日從相關指數中移除。