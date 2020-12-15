亞馬遜銀行、沃爾瑪銀行為期不遠！美銀行業抗議不公平

美國聯邦存款保險公司批准新的監管法規，將允許亞馬遜和沃爾瑪等大企業開啟銀行業務。(歐新社)

亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和沃爾瑪 （Walmart）等企業巨擘可能很快就要衝擊到華爾街的業務，因為美國 監管部門聯邦存款保險公司（FDIC）周二（15日）批准了所謂的工業貸款 公司（ILC）的監管法規，將允許大企業開展銀行業務，而且不像專業金融公司必須面臨資本和流動性的約束，此舉為非銀行機構從事貸款業務鋪平道路。

FDIC董事長Jelena McWilliams表示，監管法規將「就FDIC對工業銀行母公司的最低期望，為市場參與者提供透明度」。新規則將多年來在ILC牌照上的做法正式化，允許商業公司向勞工提供小額貸款，但可能開啟方便之門，讓這些公司有機會發展成大銀行。

此一提案今年稍早公布時，引發銀行業者的競爭警覺，擔心例如沃爾瑪在內的公司會利用龐大客群和有川流不息的客源，建立起不容小覷的銀行業務，它們還能提供有政府支持的金融服務（包括FDIC的存款保護），受到的監管要求比較少。

銀行人士罕見與民主黨議員和消費者團體結盟，呼籲停止核發新牌照，直到國會消除會帶來不公平優勢的漏洞。