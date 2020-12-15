我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會

正視氣候變遷問題！拜登將任命格蘭霍姆為能源部長

亞馬遜銀行、沃爾瑪銀行為期不遠！美銀行業抗議不公平

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦存款保險公司批准新的監管法規，將允許亞馬遜和沃爾瑪等大企業開啟銀行業務。(歐新社)
美國聯邦存款保險公司批准新的監管法規，將允許亞馬遜和沃爾瑪等大企業開啟銀行業務。(歐新社)

亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和沃爾瑪（Walmart）等企業巨擘可能很快就要衝擊到華爾街的業務，因為美國監管部門聯邦存款保險公司（FDIC）周二（15日）批准了所謂的工業貸款公司（ILC）的監管法規，將允許大企業開展銀行業務，而且不像專業金融公司必須面臨資本和流動性的約束，此舉為非銀行機構從事貸款業務鋪平道路。

FDIC董事長Jelena McWilliams表示，監管法規將「就FDIC對工業銀行母公司的最低期望，為市場參與者提供透明度」。新規則將多年來在ILC牌照上的做法正式化，允許商業公司向勞工提供小額貸款，但可能開啟方便之門，讓這些公司有機會發展成大銀行。

此一提案今年稍早公布時，引發銀行業者的競爭警覺，擔心例如沃爾瑪在內的公司會利用龐大客群和有川流不息的客源，建立起不容小覷的銀行業務，它們還能提供有政府支持的金融服務（包括FDIC的存款保護），受到的監管要求比較少。

銀行人士罕見與民主黨議員和消費者團體結盟，呼籲停止核發新牌照，直到國會消除會帶來不公平優勢的漏洞。

貸款 沃爾瑪 美國

上一則

疫苗提振信心 美債殖利率將大升

下一則

MSCI部分指數將剔除十檔中概股 中芯、海康威視受衝擊

延伸閱讀

傳蘋果明年iPhone增產30% 推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元

傳蘋果明年iPhone增產30% 推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元
亞馬遜、臉書等9科技公司 須說明個資使用

亞馬遜、臉書等9科技公司 須說明個資使用
布碌崙Whole Foods倉庫6員工確診 顧客憂心

布碌崙Whole Foods倉庫6員工確診 顧客憂心
拉回整理 沃爾瑪後市可期

拉回整理 沃爾瑪後市可期

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望

川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望