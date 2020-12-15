我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

拜登就職委員會籲民眾別出門 不必參加1月20日典禮

對紓困案樂觀 道指大漲337點

記者張大仁／綜合報導
由於交易員對國會通過經濟紓困方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。美聯社
由於交易員對國會通過經濟紓困方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。美聯社

由於交易員對國會通過經濟紓困方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲337.76點或1.13%至3萬199.31點。史坦普500指數上漲47.13點或1.29%至3694.62點，結束連4日跌勢。那斯達克綜合指數上漲155.02點或1.25%至1萬2595.06點，創歷史新高。

蘋果領漲道指，上漲5.01%，《日經新聞》報導該公司將在2021年上半年提高iPhone產量約30%。在能源和公用事業帶動下，所有11個史指類股全面上漲。

眾議院議長波洛西邀請包括參議院多數黨領袖麥康諾在內的國會領導人討論政府資金和新冠病毒濟措施。兩黨國會議員於14日晚間宣布另一輪經濟紓困建議，將先前的措施分為兩部分。

新方案建議受到兩黨支持的7480億元支出，其中包括每周額外提供300元的聯邦失業救濟金，以及3000億元用於支付薪水保護計畫(PPP)下的貸款。

第二項1600億元法案將包括更具爭議的商業責任保護領域以及對州和地方政府的財政援助。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)說，「疫苗新聞和病例數字正在進行拉鋸戰。唯一能使股指走升的關鍵似乎有可能在於紓困方案擺脫僵局。」「看來檯面上的提案之一似乎可望通過。」

投資人和大多數美國人對近期經濟前景黯淡感到憂心，但預期2021年經濟將恢復成長，且新冠疫情可能結束。

由輝瑞和BioNTech研發的疫苗的第一輪注射已自14日起在全美展開，但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，因新冠病毒而死亡者超過30萬例。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也提出警告，可能需要完全封城以保護紐約市醫院。

Wilmington Trust首席經濟學者提利(Luke Tilley)表示，在疫苗能夠全面分發之前，還需要另一項紓困計畫，才能防止經濟復甦停滯。

他說，「由於病例持續增加和大規模疫苗接種仍需時日，就業可能會進一步疲軟，趨於扁平甚至根本沒有增加，這是下次就業報告最可能的內容。」「而且，如果沒有紓困方案，那將有1000到1100萬人立即列入失業救濟金名單，這也將打擊支出。」

美國食品藥品監督管理局(FDA)15日表示，有關Moderna新冠病毒疫苗的數據符合緊急使用預期，這是獲得正式批准之前的關鍵步驟。如果FDA批准該疫苗，它將是繼輝瑞之後第二支在美國獲准使用的疫苗。

儘管疫情不止，但史指今年來仍上漲超過14%，讓部分人士認為近期上漲空間可能有限。

財富諮詢公司Waddell and Associates首席投資策略師瓦德爾(David Waddell)說：「聖誕行情可能已經開始。」「股市通常會從現在到年底前加速上揚，如果漲幅非常強勁，我也不會感到驚訝，但其實我寧可股市稍微盤整一下，可能會更好。」

疫苗 紓困 紐約市

上一則

美股早盤全面上漲 紓困案出現進展

延伸閱讀

紐約市警將收首批疫苗 希爾：不會強制警員接種

紐約市警將收首批疫苗 希爾：不會強制警員接種
戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化
華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑

華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑
疫苗上路 乾冰需求激增

疫苗上路 乾冰需求激增

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職