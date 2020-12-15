對紓困案樂觀 道指大漲337點

由於交易員對國會通過經濟紓困方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。美聯社

由於交易員對國會通過經濟紓困 方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲337.76點或1.13%至3萬199.31點。史坦普500指數上漲47.13點或1.29%至3694.62點，結束連4日跌勢。那斯達克綜合指數上漲155.02點或1.25%至1萬2595.06點，創歷史新高。

蘋果領漲道指，上漲5.01%，《日經新聞》報導該公司將在2021年上半年提高iPhone產量約30%。在能源和公用事業帶動下，所有11個史指類股全面上漲。

眾議院議長波洛西邀請包括參議院多數黨領袖麥康諾在內的國會領導人討論政府資金和新冠病毒濟措施。兩黨國會議員於14日晚間宣布另一輪經濟紓困建議，將先前的措施分為兩部分。

新方案建議受到兩黨支持的7480億元支出，其中包括每周額外提供300元的聯邦失業救濟金，以及3000億元用於支付薪水保護計畫(PPP)下的貸款。

第二項1600億元法案將包括更具爭議的商業責任保護領域以及對州和地方政府的財政援助。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)說，「疫苗 新聞和病例數字正在進行拉鋸戰。唯一能使股指走升的關鍵似乎有可能在於紓困方案擺脫僵局。」「看來檯面上的提案之一似乎可望通過。」

投資人和大多數美國人對近期經濟前景黯淡感到憂心，但預期2021年經濟將恢復成長，且新冠疫情可能結束。

由輝瑞和BioNTech研發的疫苗的第一輪注射已自14日起在全美展開，但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，因新冠病毒而死亡者超過30萬例。紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)也提出警告，可能需要完全封城以保護紐約市醫院。

Wilmington Trust首席經濟學者提利(Luke Tilley)表示，在疫苗能夠全面分發之前，還需要另一項紓困計畫，才能防止經濟復甦停滯。

他說，「由於病例持續增加和大規模疫苗接種仍需時日，就業可能會進一步疲軟，趨於扁平甚至根本沒有增加，這是下次就業報告最可能的內容。」「而且，如果沒有紓困方案，那將有1000到1100萬人立即列入失業救濟金名單，這也將打擊支出。」

美國食品藥品監督管理局(FDA)15日表示，有關Moderna新冠病毒疫苗的數據符合緊急使用預期，這是獲得正式批准之前的關鍵步驟。如果FDA批准該疫苗，它將是繼輝瑞之後第二支在美國獲准使用的疫苗。

儘管疫情不止，但史指今年來仍上漲超過14%，讓部分人士認為近期上漲空間可能有限。

財富諮詢公司Waddell and Associates首席投資策略師瓦德爾(David Waddell)說：「聖誕行情可能已經開始。」「股市通常會從現在到年底前加速上揚，如果漲幅非常強勁，我也不會感到驚訝，但其實我寧可股市稍微盤整一下，可能會更好。」