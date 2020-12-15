燕麥拿鐵正夯！梅根也出手投資Clevr Brand

英國哈利王子妃梅根證實自己投資一家燕麥拿鐵公司Clevr Brand。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國哈利王子妃梅根 （Meghan Markle）押注燕麥奶。她周一表示，已投資 即溶燕麥拿鐵公司Clevr Brand，該公司出售四種口味的粉狀飲料，每14包賣28美元 。

Clevr Brand的女性執行長Hannah Mendoza於2019年、與Roger Coppla共同創辦這家公司，後者現任營運長。

根據該公司官網，產品僅使用有機或非基因改造食品原料，包裝出貨的用料則是100%消費後回收再生料且100%可回收。

梅根發表聲明說：「這項投資是要支持一位充滿熱情的女性創業家，她在創辦企業的同時，把建設社區置於優先地位。我很榮幸投資她對道德採購的承諾，並創造出一種我個人喜愛，又有整體保健訴求的產品。」

梅根和Clevr都沒有透露投資金額。

燕麥奶是近年來食品飲料業的大贏家，銷售飆升連疫情期間也不例外。這也是很流行的投資。今年7月，成員包括脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）和金奬影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）在內的一個投資人集團，對另一家燕麥奶公司Oatly大手筆投資2億美元。