費半指數今年大漲近50% 明年續漲？有估值風險？

分析師認為，半導體產業明年基本面維持強勁。（路透）

半導體業者正迎接2021年前景改善的展望，但一些分析師 認為這些順風因素可能受到近期已逼近歷史新高的股價 所抑制。

費城半導體指數 14日收盤上漲1.2%，今年來累計漲幅接近50%，表現輕鬆勝過標普500指數13%的漲幅，也超過標普500資訊科技股指數36%的漲幅。

彭博行業研究（BI）分析師表示，大漲為直到2021年的營收與每股盈餘設定了高預期，然而「除非有嚴峻的新冠病毒疫情阻礙，否則晶片業者可以達到這樣的預期，甚至高於預期」。

分析師普遍看好半導體族群的基本面，不過他們對此類股的股價上檔空間看法不一。

B. Riley證券公司分析師Craig Ellis表示：「空頭人士將說，好消息是股價已反映基本面，回檔遲到了。然而，與大衰退復甦後相比的景氣上行，上漲是合理的。」

B. Riley證券公司預期半導體還有上漲空間，估值相對增加，原因是基本面轉強會實質拉抬每股盈餘一整年。

摩根士丹利則採取較審慎的立場，儘管認為2021年半導體基本面強勁，包括普遍需求復甦，但這與已經「見頂的本益比」相符合。大摩分析師摩爾（Joseph Moore）審慎看待本益比已擴大至「極端水準」的情況，因為這會讓市場把帶動股價上漲的主要因素聚焦於獲利回升，而非進一步擴張。

摩根士丹利對半導體類股的評級持平，建議投資人慎選持股。