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費半指數今年大漲近50% 明年續漲？有估值風險？

編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，半導體產業明年基本面維持強勁。（路透）
分析師認為，半導體產業明年基本面維持強勁。（路透）

半導體業者正迎接2021年前景改善的展望，但一些分析師認為這些順風因素可能受到近期已逼近歷史新高的股價所抑制。

費城半導體指數14日收盤上漲1.2%，今年來累計漲幅接近50%，表現輕鬆勝過標普500指數13%的漲幅，也超過標普500資訊科技股指數36%的漲幅。

彭博行業研究（BI）分析師表示，大漲為直到2021年的營收與每股盈餘設定了高預期，然而「除非有嚴峻的新冠病毒疫情阻礙，否則晶片業者可以達到這樣的預期，甚至高於預期」。

分析師普遍看好半導體族群的基本面，不過他們對此類股的股價上檔空間看法不一。

B. Riley證券公司分析師Craig Ellis表示：「空頭人士將說，好消息是股價已反映基本面，回檔遲到了。然而，與大衰退復甦後相比的景氣上行，上漲是合理的。」

B. Riley證券公司預期半導體還有上漲空間，估值相對增加，原因是基本面轉強會實質拉抬每股盈餘一整年。

摩根士丹利則採取較審慎的立場，儘管認為2021年半導體基本面強勁，包括普遍需求復甦，但這與已經「見頂的本益比」相符合。大摩分析師摩爾（Joseph Moore）審慎看待本益比已擴大至「極端水準」的情況，因為這會讓市場把帶動股價上漲的主要因素聚焦於獲利回升，而非進一步擴張。

摩根士丹利對半導體類股的評級持平，建議投資人慎選持股。

分析師 股價 指數

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