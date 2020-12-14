公司史上最大手筆 藝電12億收購Codemasters

藝電(Electronic Arts)14日達成協議，以12億元價格收購英國賽車 遊戲開發商Codemasters，該交易預計將在2021年第1季完成。

該交易金額比競爭對手出版商Take-Two Interactive和Codemasters之前達成的交易要高。Take-Two上個月才同意以7.26億英鎊(9.71億美元 )收購Codemasters。

這家英國公司發表聲明說：「Codemasters董事會考量了EA報價的各個層面，並認為EA報價相對於Take-Two收購要約對Codemasters股東來說來得更好。」

收購Codemasters是EA史上最大一筆交易，而電子遊戲產業的整合也正在不斷加強，因為新冠病毒大流行加速了遊戲需求。

Codemasters以其一級方程式賽車(F1)和「越野」(Dirt)賽車遊戲系列而聞名。與EA結合將使這些知名遊戲納入其流行的賽車遊戲系列Need for Speed之下。

EA股價上漲1.28%，而Take-Two上漲2.62%。

Ampere Analysis資深遊戲分析師修特豪斯(Louise Shorthouse)指出，EA顯然想將自我定位為賽車遊戲領域的龍頭發行商。」

他補充說，這筆交易可能「將Codemasters旗下遊戲觸及更多玩家」，因為其遊戲將在EA的訂閱服務EA Play上推出，而該服務可透過微軟的遊戲訂閱平台獲得。

Take-Two擁有一些全球最受歡迎的遊戲系列，包括俠盜獵車手(Grand Theft Auto)和碧血狂殺(Red Dead)。

Mirabaud Securities科技、媒體和電信研究主管坎普林(Neil Campling)指出：「就某些方面而言，EA相對呈守勢，因為它們感受到Take-Two的壓力，而且它旗遊戲一直只能屈居次等地位。」

Take-Two則發表聲明指出，Codemaster的知識產權和技術具有「戰略價值」，Take-Two也可能再出價與EA抗衡，「可能會在適當時機進一步宣布。」