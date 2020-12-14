疫情恐促關閉 史指連跌4日

道瓊工業平均指數和史坦普500指數同步下跌，因是對新冠疫情新增限制的擔憂抵消了疫苗推出的樂觀情緒。美聯社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數同步下跌，因是對新冠疫情新增限制的擔憂抵消了疫苗 推出的樂觀情緒。

道指下跌184.82點或0.62%至2萬9861.55點，盤中一度上漲逾200點，創歷史新高。史指下跌15.97點或0.44%至3647.49點，為9月21日來首度連跌4個交易日。那斯達克綜合指數上漲62.17點或0.5%至1萬2440.04點。

紐約市 長白思豪(Bill De Blasio)警告，紐約市可能很快會再度「全面關閉」。他的言論給道指和史指造成壓力。

他說：「疫情感染水平重回5月以來的高點，我們必須停止這種趨勢，否則醫院系統將受到威脅。」

美國 其他地區以及其他國家都已經實施更嚴格的社交隔離措施。英國衛生部長表示，倫敦將被列為英格蘭新冠疫情最嚴格限制的層級。

保德信金融(Prudential Financial)首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「這些封鎖正在損害全球成長。」「現在的問題在於還有多少個州和國家會導入封鎖措施。」

可能受惠經濟復甦的個股走勢落後新冠疫情初期大漲的個股。聯合航空下跌3.39%。相對地，亞馬遜上漲1.3%。

美國開始向全國數百個配送中心供應由輝瑞和BioNTech研發的新冠病毒疫苗。紐約市早上注射了第一劑。FDA還計畫本周公布其對Moderna疫苗的評估。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒(Mark Haefele)在報告中表示：「我們預期有效的新冠病毒疫苗能在2021年第2季全面接種，支持經濟和社會活動恢復到更正常的水平。」「因此，即使自11月初以來全球股市已大幅反彈，我們仍認為還有進一步上漲的空間。」

美國已確認超過30萬例與新冠病毒相關的死亡件數。美國染疫人數據報已超過1600萬例。

同時，華府國會議員再次試圖推動新的新冠病毒紓困計畫。

兩黨國會議員計畫推出9080億元的紓困計畫。但是，雙方仍然存在一些關鍵分歧，特別是在州和地方政府的援助方面。

Raymond James機構投資分析師麥考特(Tavis McCourt)指出，「很顯然，隨著地區關閉的持續，經濟正在放緩，但是到目前為止對股市的任何影響都十分有限。目前尚不清楚這種情況是否會持續到第1季，但我們猜測，除非疫苗情況發生重大變化，否則回跌將十分有限。」