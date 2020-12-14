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指數公司陸續剔除中企 資金可望擴大流入南韓

編譯陳律安／綜合外電
國際指數編纂公司相繼剔除陸企，南韓股市可望受惠。 歐新社
國際指數編纂公司相繼剔除陸企，南韓股市可望受惠。 歐新社

標普道瓊指數公司和富時指數公司已決定把部分陸企踢出旗下股票與債券指數，MSCI指數公司也正考慮跟進，因此外界預期，轉進南韓的資金可能會大幅增加。

Business Korea報導，為因應美國制裁中國大陸，標普道瓊指數公司10日宣布，將剔除海康威視、中芯國際在內的21家陸企。富時指數已於上月這麼做，MSCI指數公司也可望加入這一行列，這代表外資將大舉撤出相關標的。

南韓股市已反映這項情勢發展。貝萊德資產管理公司的iShare MSCI南韓指數型股票基金，在11月19日至12月8日，淨流入6,518億韓元，相較下，同期未有資金流入大陸ETF。這是自今年3月來，資金首度大舉流入投資南韓的全球ETF。

一旦MSCI指數公司也剔除陸企，投資南韓的資金規模可望進一步擴大。市場愈發關注南韓股市，原因是其表現優異。根據市場研究業者FnGuide的預測，南韓289家掛牌企業明年營業利益可望攀抵182.52兆韓元，改寫歷史新高。

南韓企業獲利強勁，是南韓大盤Kospi指數近期有望突破3,000大關的一大原因。Kospi指數14日收盤小跌0.28%，報2,762.20點。

指數 南韓 投資

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