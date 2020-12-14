指數公司陸續剔除中企 資金可望擴大流入南韓

國際指數編纂公司相繼剔除陸企，南韓股市可望受惠。 歐新社

標普道瓊指數 公司和富時指數公司已決定把部分陸企踢出旗下股票與債券指數，MSCI指數公司也正考慮跟進，因此外界預期，轉進南韓 的資金可能會大幅增加。

Business Korea報導，為因應美國制裁中國大陸，標普道瓊指數公司10日宣布，將剔除海康威視、中芯國際在內的21家陸企。富時指數已於上月這麼做，MSCI指數公司也可望加入這一行列，這代表外資將大舉撤出相關標的。

南韓股市已反映這項情勢發展。貝萊德資產管理公司的iShare MSCI南韓指數型股票基金，在11月19日至12月8日，淨流入6,518億韓元，相較下，同期未有資金流入大陸ETF。這是自今年3月來，資金首度大舉流入投資 南韓的全球ETF。

一旦MSCI指數公司也剔除陸企，投資南韓的資金規模可望進一步擴大。市場愈發關注南韓股市，原因是其表現優異。根據市場研究業者FnGuide的預測，南韓289家掛牌企業明年營業利益可望攀抵182.52兆韓元，改寫歷史新高。

南韓企業獲利強勁，是南韓大盤Kospi指數近期有望突破3,000大關的一大原因。Kospi指數14日收盤小跌0.28%，報2,762.20點。