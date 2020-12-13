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振興卡關 Fed會議仍可望對經濟透露樂觀跡象

中央社華盛頓12日綜合外電報導
聯準會一年來推動前所未見的借貸以支撐經濟。(美聯社)
聯準會一年來推動前所未見的借貸以支撐經濟。(美聯社)

美國聯邦準備理事會（Fed）一年來推動前所未見的借貸以支撐經濟，另一方面請求政府祭出振興方案，卻總是只聞樓梯響之後，聯準會官員們下周可能透露一些樂觀跡象。

制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）15日將舉行2020年最後一場會議，為全球多數經濟因疫情大幅萎縮、拜登（Joe Biden）擊敗美國總統川普的這一年劃下句點。

聯準會與主席鮑爾（Jerome Powell）可能一如往昔避開政治性聲明，但專家表示，隨著疫苗推出，他們可能對2021年經濟狀況更新看法。

但展望仍不甚明朗。

籠罩這場會議的是國會遲遲無法通過另一份開支方案協助經濟度過疫情帶來的衰退，鮑爾和其他中央銀行官員近幾個月來已多次溫和地但不間斷地敦促國會多次。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）的法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，鮑爾將在16日會議結束後召開記者會，但除了加緊力道催促之外，對於民主黨和共和黨之間難以跨越的鴻溝，他幾乎可說是無能為力。

法魯奇表示：「他對於經濟未來狀況會比較語帶擔憂和謹慎，但我不認為他會對財政政策該怎麼做多所著墨。」

鮑爾 美國 疫情

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