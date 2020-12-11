迪士尼展現IP實力 股價創新高

迪士尼把創意延伸至主題公園和商品上。（路透）

迪士尼 在今年投資 人大會活動中展現了其實力。

迪士尼宣布在Disney+上不斷推出各電影 系列的最新作品，從漫威到星際大戰和皮克斯電影，迪士尼幾乎與競爭對手是在完全不同的水平上競逐串流媒體影音市場。

對於串流媒體大戰中的幾乎所有其他同業來說，最重要的目標就是以最受歡迎的內容來吸引按月付費的訂戶。隨著Netflix、AT&T的WarnerMedia、Comcast的NBCUniversal、ViacomCBS和Discovery在內的業者紛紛瞄準系列影集、製片人、演員和創意，以期創造出吸睛 的作品，對內容的投資成為競爭焦點。

但是迪士尼的策略完全不同。該公司正安步當車地製作電影，並炫耀自有的知識產權，然後使用熱門人物來介紹新電影。它把演員變成超級英雄，像是保羅路德(Paul Rudd)成了《蟻人》，史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)是黑寡婦，小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)是鋼鐵人，馬克魯法洛(Mark Ruffalo)是綠巨人浩克，並讓他們在電影、Disney+影集和中一再客串演出。

迪士尼利用這些電影和系列作品製作主題公園遊樂設施。靠這些作品出售商品，利用它們建立一個美國文化世界。

對迪士尼來說，這個概念並不新鮮。但卻在投資人大會中大膽地強勢宣示，正面輾壓所有智財權內容(IP)製作商。

投資人似乎也對其作法表示支持，該公司股價11日上漲13.59%，盤中一度上漲近15%創下歷史新高。

迪士尼甚至還沒有提到ESPN+。據預測，到2024年，該部門訂戶數量將達到2000萬至3000萬，高於原估計的800萬至1200萬。如果迪士尼繼續擁有轉播權，那麼該數字甚至還無法呈現ESPN開始將高收視率現場體育賽事由有線電視轉至串流媒體播放後的情形。

迪士尼執行總裁伊格(Bob Iger)最值得讚揚的決策，是迪士尼利用其強大資產構建串流媒體策略。WarnerMedia擁有DC Comics並發行《哈利波特》系列電影，但沒有自有主題公園。NBCUniversal擁有主題公園，但並不擁有IP，因此必須申請授權部分最受歡迎的知識產權，像是哈利波特。ViacomCBS擁有《星艦奇航記》(Star Trek)和《海綿寶寶》，但直至今日它的串流媒體重心仍是直播NFL比賽和突發新聞。Discovery上周才剛宣布現場電視的串流媒體計畫，更別說它沒有投資HGTV和Food Channel電影以及主題公園。

也許更應注意的是，迪士尼對串流媒體下的功夫已經完成華爾街從傳統付費電視向串流媒體過渡的目標：即使疫情期間，由於新冠病毒相關的營收波動，迪士尼的本益比也超過Netflix。迪士尼的遠期本益比是65，Netflix只有56。而比之下，Viacom是8.5，而Discovery是9.2。

這不是件小事。不過2年前，讓華爾街拿Netflix來與傳統媒體企業進行估值只是紙上談兵。但現在迪士尼已經做到了。自3月份以來，其股價已翻了一倍。

就連Discovery CEO扎斯拉夫(David Zaslav)都承認，迪士尼已經贏了串流媒體大戰。投資人大會只是公開宣布的場合。