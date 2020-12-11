紐時踢爆涉及非法… 萬事達卡終止在色情平台Pornhub支付服務
紐約時報刊出調查指Pornhub涉及非法內容後，萬事達卡公司（Mastercard）宣布，經審查確認線上色情平台Pornhub的非法內容後，將終止其在該平台的支付服務。
紐約時報上周調查指控Pornhub平台上的色情影片含有強姦、未成年等相關內容。
普立茲得獎記者紀思道（Nicholas Kristof）在紐時發表文章踢爆此事說，「叫我假正經好了，但我就是不明白，為什麼搜索引擎、銀行或者信用卡公司要支持一個靠性侵兒童或者昏迷女性掙錢的公司。如果PayPal可以暫停跟Pornhub的合作，美國運通(American Express)、萬事達(Mastercard)和維薩(Visa)也可以。」隨後，兩大信用卡公司對此著手調查。
萬事達卡公司表示，「過去幾天的調查證實，該網站違反了我們禁止非法內容的標準。我們已指示將該網站連結到我們系統的金融機構終止其服務」。萬事達卡也將持續調查其他網站可能的非法內容。
Pornhub否認紐時說法並表示萬事達卡的行動「令人極其失望」。
另一間信用卡公司Visa也已暫停為Pornhub提供支付服務，直到該公司對Pornhub的審查結果出爐。
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