紐時踢爆涉及非法… 萬事達卡終止在色情平台Pornhub支付服務

萬事達卡公司將終止其在色情平台pornhub的支付服務。美聯社

紐約時報 刊出調查指Pornhub涉及非法內容後，萬事達卡 公司（Mastercard）宣布，經審查確認線上色情平台Pornhub的非法內容後，將終止其在該平台的支付服務。

紐約時報上周調查指控Pornhub平台上的色情影片含有強姦、未成年等相關內容。

普立茲得獎記者紀思道（Nicholas Kristof）在紐時發表文章踢爆此事說，「叫我假正經好了，但我就是不明白，為什麼搜索引擎、銀行或者信用卡 公司要支持一個靠性侵兒童或者昏迷女性掙錢的公司。如果PayPal可以暫停跟Pornhub的合作，美國運通(American Express)、萬事達(Mastercard)和維薩(Visa)也可以。」隨後，兩大信用卡公司對此著手調查。

萬事達卡公司表示，「過去幾天的調查證實，該網站違反了我們禁止非法內容的標準。我們已指示將該網站連結到我們系統的金融機構終止其服務」。萬事達卡也將持續調查其他網站可能的非法內容。

Pornhub否認紐時說法並表示萬事達卡的行動「令人極其失望」。

另一間信用卡公司Visa也已暫停為Pornhub提供支付服務，直到該公司對Pornhub的審查結果出爐。