疫情給美國經濟另一大打擊：加劇人口成長減緩

新冠肺炎疫情每天奪走數千條美國人命，這將加劇人口成長減緩，進一步打擊美國經濟。路透

新冠肺炎疫情 重創美國 經濟，眾所周知是因為祭出封鎖防疫措施，迫使餐廳、商店暫停營業，以致經濟活動急凍。較不明顯的是，這場公衛危機正悄悄透過另一種形式打擊經濟：加劇人口成長減緩。

今日美國報（USA Today）報導，穆迪分析公司（Moody's Analytics）估計，今年美國居民總數可能只增加70萬人，增幅0.2%，是1918年以來最低成長率，那年西班牙流感與第一次世界大戰雙重因素，導致美國人口萎縮。

紮實的人口成長是驅動經濟成長的重要引擎，因為有更多的消費者支出（美國70%的經濟產值靠消費者支出撐起），和更多的勞動力來生產貨物與勞務。

對照下，穆迪首席經濟學家詹迪指出，人口成長若是遲緩，會「削弱經濟動能」，「人口減少意味民眾買的房子少了，買的車少了，度假的人也少了」。

疫情每天奪走數千條美國人命，9日更創下單日染疫不治突破3,000人的新高紀錄，顯然正日益縮減美國人口成長，而這些人若不是命喪病毒魔爪，本可投入貨物與勞物的生產。根據健康指標與評估研究所（IHME）的資料，疫情爆發至今已在美國造成將近29萬人染疫病故，到明年4月1日疫情相關的累計死亡人數可能直逼54萬人。

同時，新冠危機也強化另外三股已妨礙人口穩健成長的力量：死亡率升高、出生率降低、以及移民流入減少。事實上，人口普查數據顯示，過去十年來，美國人口年增率呈現下滑趨勢，從2010年代初的增加220萬人或0.7%，到2019年降到約160萬人或0.5%。

大致而言，美國人口成長已比其他生育率較低、人口老化的先進國家強多了。然而，由於這場疫情對美國的打擊最嚴重，差距隨之縮小。

整體而言，詹迪預估，今年美國經濟可能萎縮3.5%，其中約0.25個百分點的降幅可歸咎於人口成長減緩。

以下再進一步檢視妨礙人口穩健成長的三大因素：

一，死亡率升高

摩根大通基金全球首席策略師凱利說，美國死亡人數已從2015年的270萬人增至2019年的280萬人，主因是人口老化；若疫情相關死亡人數到明年4月達到54萬人，將對死亡率造成顯著影響。

不過，巴克萊經濟學家米拉指出，新冠肺炎行染疫病故的以年長者居多，而這些老年人多半已退休，對勞動力和生產力的影響或許不大。

二，出生率降低

美國新生兒人數在2015年升到400萬人觸頂，此後逐年下滑，去年減為380萬人。許多千禧世代年輕人延後結婚和生兒育女，反映2007-2009大衰退造成的財務問題，以及女性在職期間拉長的長期趨勢。

詹迪和凱利表示，疫情激起財務焦慮感，促使民眾延後成家，可能為上述趨勢推波助瀾。疫情促使民眾為避免感染而迴避社交活動，加上一些正值育兒年齡的成年人染疫早逝，都可能影響出生率。

根據國會預算處（CBO）9月發布的報告，受疫情影響，美國生育率（即平均每位婦女一生中生育的子女數）可能從2020年的1.7人降到2021年的1.6人，低於維持穩定人口結構的「替代生育水準」（2.1人）。 此數未計入移民的影響。

三，移民流入減少

詹迪和凱利說，美國總統川普限制合法及非法移民 入境，已導致美國移民淨流入減少，從大約100萬人降到去年的低於60萬人。

詹迪估計，疫情可能使今年淨移民人數進一步降到25萬人，因為川普已對歐洲和中國祭出旅遊禁令，全球民眾也因疫情緣故減少遷移。

至於這些抑制人口成長的因素對經濟長期影響有多大，目前還不明朗。明年春季美國民眾可望開始普遍施打疫苗，醫藥進步有助延年益壽；民眾居家避疫，或許可能提高明年的出生率；而美國總統當選人拜登明年上任，可望逆轉川普限制移民的政策。