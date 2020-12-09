大漲之後 Palantir可暫時獲利出場

Palantir的漲勢該暫時停一下了。在該公司與美國 食品藥品監督管理局(FDA)簽訂一紙價值4400萬元的合約後，股價 出現大幅上漲。自9月上市以來，累計漲幅超過200%。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，在大漲之後該股看來仍可持有，但也到了獲利了結的時機，「我的確持有該股。對我來說這筆投資 很划算，可能該是開始獲利了結的時候了。」

Palantir的能力超越現有客戶群是泰普的關注重點之一，「毫無疑問，它擁有很好的利基礎：監視、防禦、網路安全之類的現代戰爭。但是我懷疑它能在政府客戶之外擴展多少。比如說，它在政府以外可觸及的市場是什麼？而且我猜測到目前為止可能還不是很大。」

FactSet數據顯示，Palantir的政府業務占目前總收入近47%。預計該公司今年銷售額為10.7億元，到2021年將增加到14億元。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)則更樂觀，相信Palantir可以擴展政府以外的客戶，「在其S1申報文件中聲稱可觸及市場規模有1190億元，其中公共部門為630億元，而私營部門為560億元。許多人認為它的潛在市場有限，但是我所做的研究顯示，投資人對其鎖定私營部門的能力認知不足。」

他指出，「它們的實際行為和能夠提供的服務存在很多誤解，因此要說這家公司漲過頭可能為時過早。」

戈登表示，儘管該股才剛上市，但由其走勢圖也可看出支撐力。他說，交易量增加加上近幾個月股價上漲，隨後出現盤整和交易量減少，代表「缺乏真正的銷售壓力」。

他說，「此外，它在12月2日出現不錯的K線島型反轉，進一步強化還會再突破高點的可能。我並未持有這支股票，但將在35元前設定定額止損買進。」

Palantir 9日收於每股26.63元。