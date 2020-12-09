我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱瑟琳·戴將任貿易代表 拜登內閣首位華裔官員

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？

大漲之後 Palantir可暫時獲利出場

記者張大仁／綜合報導

Palantir的漲勢該暫時停一下了。在該公司與美國食品藥品監督管理局(FDA)簽訂一紙價值4400萬元的合約後，股價出現大幅上漲。自9月上市以來，累計漲幅超過200%。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，在大漲之後該股看來仍可持有，但也到了獲利了結的時機，「我的確持有該股。對我來說這筆投資很划算，可能該是開始獲利了結的時候了。」

Palantir的能力超越現有客戶群是泰普的關注重點之一，「毫無疑問，它擁有很好的利基礎：監視、防禦、網路安全之類的現代戰爭。但是我懷疑它能在政府客戶之外擴展多少。比如說，它在政府以外可觸及的市場是什麼？而且我猜測到目前為止可能還不是很大。」

FactSet數據顯示，Palantir的政府業務占目前總收入近47%。預計該公司今年銷售額為10.7億元，到2021年將增加到14億元。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)則更樂觀，相信Palantir可以擴展政府以外的客戶，「在其S1申報文件中聲稱可觸及市場規模有1190億元，其中公共部門為630億元，而私營部門為560億元。許多人認為它的潛在市場有限，但是我所做的研究顯示，投資人對其鎖定私營部門的能力認知不足。」

他指出，「它們的實際行為和能夠提供的服務存在很多誤解，因此要說這家公司漲過頭可能為時過早。」

戈登表示，儘管該股才剛上市，但由其走勢圖也可看出支撐力。他說，交易量增加加上近幾個月股價上漲，隨後出現盤整和交易量減少，代表「缺乏真正的銷售壓力」。

他說，「此外，它在12月2日出現不錯的K線島型反轉，進一步強化還會再突破高點的可能。我並未持有這支股票，但將在35元前設定定額止損買進。」

Palantir 9日收於每股26.63元。

投資 股價 美國

上一則

勞氏搶家居改裝大餅 估今年銷售增22%

延伸閱讀

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

AMD今年漲1倍 明年升勢不減
AMD今年漲1倍 明年升勢不減

AMD今年漲1倍 明年升勢不減
遊民量增 寒冬過節添不堪

遊民量增 寒冬過節添不堪
能源本月勁揚 投資選擇有限

能源本月勁揚 投資選擇有限

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗
返家途中遇車禍 普林斯頓華女高材生當場死亡

返家途中遇車禍 普林斯頓華女高材生當場死亡