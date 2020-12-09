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紓困談判觸礁 科技股陷掙扎 道指由升轉跌

記者張大仁／綜合報導
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社

股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎，而且交易員考量新財政紓困計畫的前景。

道瓊工業平均指數下跌105.07點或0.35%收3萬68.81點。史坦普500指數下跌29.43點或0.79%收3672.82點。那斯達克綜合指數回落243.82點或1.94%收2萬2338.95點。盤中道指一度上漲逾100點。所有三大股指盤中都觸及新高。

蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。Salesforce下跌3.21%。史指科技類股下跌1.9%，引領走低。在聯邦貿易委員會(FTC)以及部分州對臉書提起訴訟，迫使其分拆剝離Instagram和WhatsApp後，臉書下跌1.93%。

恩智浦半導體(NXP Semiconductor)和Qorvo分別下跌5.44%和5.64%，為表現最差的晶片股。VanEck Vectors半導體ETF(SMH)下跌3.1%。在DoorDash IPO後，整個科技業都承受壓力。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示：「在創下新高後還需時間消化。」「由於紓困案談判，人們有些猶豫，但是政壇領導人仍然展現傾向於採取某種行動。」他指出，小型股的跌幅不及大型股。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，共和黨和民主黨仍就新財政援助方案「尋求前進的方向」。主要股指回吐漲幅。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)稍早向眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)提出9160億元的紓困計畫。

麥康諾同時表示，他希望國會通過新冠病毒救助法案，該法案既未對企業提供法律豁免權，也沒有對州和地方政府的救助措施。紐約州參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，麥康諾想在不提供州和地方政府援助之下進行紓困案對話，其提議不夠真誠。

Vital Knowledge分析師克里薩富里(Adam Crisafulli)表示：「財政紓困談判已經變得有些激化，但國會還有一周半的時間來嘗試達成折衷方案，因為預算的最後期限即將在12月18日到期。

在疫情最糟的近日以來，談判始終動盪不定。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，平均每天有超過20萬人對新冠病毒檢測呈陽性。

美國在短短4天內出現100萬例新病例，使全美總數超過1500萬例。

紓困 指數 麥康諾

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