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小摩：黃金恐受比特幣威脅

編譯廖玉玲／綜合外電
小摩策略師認為，比特幣已逐漸進入主流投資市場，將因而威脅黃金的地位。 路透
小摩策略師認為，比特幣已逐漸進入主流投資市場，將因而威脅黃金的地位。 路透

紐約金價9日在紐約午盤跌逾1%，因新冠疫苗開始普遍施打，以及美國新一輪紓困方案過關的希望看來又轉強。摩根大通（JPMorgan，小摩）則在最新報告中指出，比特幣虛擬貨幣在主流金融界逐漸興起，可能威脅到金價。

包括Nikolaos Panigirtzoglou在內的小摩量化策略師表示，從10月至今，資金不斷投入比特幣、流出黃金，而這個趨勢只會再持續很長一段時間，因為更多機構投資人已經開始投入虛擬貨幣。

對黃金與虛擬貨幣市場有此種看法的華爾街銀行，目前還只是少數，但不可否認的是，數位貨幣已經變成越來越普遍的一種資產類別，而這種趨勢對貴金屬市場的多頭也將帶來威脅，就算僅有一小部分資金從黃金轉入虛擬貨幣。

小摩的策略師在報告中寫道：「機構投資人接受比特幣的趨勢才要開始」。

根據小摩的資料，比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）從10月至今已吸引近20億美元資金流入，同期黃金ETF則流出70億美元資金。

不過小摩也說，就短期而言，比特幣價格仍可能已經過高，上漲動能的信號不斷惡化，可能引發一波賣壓出籠，而黃金則可能準備反彈。

根據彭博資訊的報價，比特幣9日盤中一度大跌逾6%或1,129美元，至17,644美元，為本月來最慘。

虛擬貨幣 比特幣 美元

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