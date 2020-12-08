該買美元了嗎？彭博：技術指標顯示暫時「貶過頭」

多項技術指標顯示，美元匯率貶勢可能暫歇。（路透）

美元匯率 在貶至2018年4月以來最低後，一些分析師認為，美元短期內貶勢很可能會暫歇，因為技術指標顯示，美元暫時有轉強的可能性。

從基本面來看，疫苗的樂觀氛圍，加上美國 可能達成經濟刺激措施、提高風險偏好，讓美元承受壓力，強化市場上關於美元將繼續走貶的看法，而人民幣繼續升值。

不過一些聚焦交易型態與動能指標的分析師認為，美元已經歷賣壓、以及8月來最糟單周貶勢，是時候不再做空美元了。此外，市場在年底對美元的需求增加，也推高美元融資成本的正向風險基調。

包括David Adams與Sheena Shah在內的摩根士丹利策略師在8日發布的報告中表示：「我們依然看空美元，不過下滑的速度顯示應該減少我們的美元做空部位。」

大摩的報告建議現在減少做空美元的部位，等到英國脫歐、美國經濟刺激計畫協商，以及美國喬治亞州兩席參議員1月決選，判定哪一黨控制參議院等一連串事件底定後，再投入布局。

以下是顯示美元貶勢可能暫歇的技術指標：

●相對強弱指標（RS）

彭博美元現貨指數的14天相對強弱指標在上周五（4日）跌破30，顯示美元自7月來首度超賣。

●布林通道（Bollinger Band）

美元走疲大致是因歐元匯率走強引起，歐元上周強升1.3%。從技術面而言，美元下滑動能在上周五顯示出消退跡象，當時歐元回落至布林通道區間內，顯示歐元向上的動能正在減緩。

●槌子時刻（下影線長）

從K線來看，美元出現「看漲的槌子」型態，上周收盤收在接近上周五開盤的水準，本周一更出現十字線型態，觀察技術線型的人士把這類訊號視為是下滑趨勢要逆轉的跡象。

●布局訊號

在選擇權市場，風險逆轉（Risk Reversal）也有利於美元指數，顯示出美元進一步的貶勢都會比上周來得輕。

此外，槓桿或實質資金帳戶目前對美元的空單部位接近紀錄，如果美元開始回升，這些帳戶勢必要空頭回補，增添美元回升動力。