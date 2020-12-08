雖近日拉回 沃爾瑪後市可期

道瓊工業指數表現最好的股票 之一可以暫時休息一下。自12月1日創下歷史新高之後，沃爾瑪 今年上揚24%在道指漲幅中排名第五。但之後就開始出現回跌。該股本周再現跌勢，因報導宣稱該公司正在考慮處理其印度電商公司Flipkart的25%持股。

Laffer Tengler Investments投資 長騰格勒(Nancy Tengler)表示，任何Flipkart的IPO對沃爾瑪都是有利的。

她指出，「如果能實現這個目標，我認為這對沃爾瑪而言是場及時雨，可以釋放其資本，並增加在人工智慧、資本支出、收購等方面的支出。它是我們12大最佳創意投資組合中的一支個股。而且即使過去5年沃爾瑪的表現大大超過了史坦普500指數，但依相對市銷率計算，其估值仍然非常具有吸引力。」

沃爾瑪的本益比為26倍，略高於史指的22倍。

騰格勒指出，「沃爾瑪是一家值得穩定、堅固的長期持有個股，它的確在零售業中所有重要領域包括雜貨、電商、數位化、人工智慧都占有一席之地。這是一家真正能邁入21世紀的公司。」

奧本海默(Oppenheimer)技術分析主管沃德(Ari Wald)雖並不那麼看好消費性必需品，但他卻確實表示沃爾瑪和大宗零售商好市多(Costco)之類的股票屬於例外。

他指出，「在產業層面，食品和消費性必需品零售將是我們買進這類商品的理想因素。我們認為這是該產業中最值得投資的標的。」好市多「在牛市中仍能繼續走高，這種趨勢也可以在沃爾瑪身上看到，而且走勢更高。」

沃爾瑪股價已較歷史高點下跌4%，較3月低點反彈45%。