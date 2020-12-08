股指再創新高 史指登3700點

隨著輝瑞公司開始在英國推出新冠病毒疫苗，股指升至歷史新高，提振了經濟不久後就會復甦的期待。美聯社

隨著輝瑞公司開始在英國推出新冠病毒疫苗 ，股指升至歷史新高，提振了經濟不久後就會復甦的期待。

道瓊工業平均指數上漲104.09點或0.35%收3萬173.88點，盤中最高曾創下3萬246.22點的歷史紀錄。史坦普500指數上漲10.29點或0.28%收3702.25點，首度登上3700點。那斯達克綜合指數上漲62.83點或0.5%收1萬2582.77點。

道氏、嬌生和3M均是道指表現最好的股票，各自上漲超過1.3%。能源股領漲史指，上漲逾1.5%。

輝瑞股價上漲3.18%，達到一年多來最高水平。與輝瑞公司共同開發疫苗的BioNTech上揚1.92%。

英國訂購足夠的疫苗供2000萬國民使用。在美國 ，食品藥品監督管理局(FDA)表示，該疫苗在首劑接種後可產生一定保護。FDA還表示，並未發現該疫苗有安全性問題。

Advisors Asset Management首席投資策略師洛依德(Matt Lloyd)說：「這是個不會被錯誤解讀的正面訊息。」「總體而言，終於有自樂觀的理由了。」

輝瑞和BioNTech推出疫苗的同時，交易員也密切關注有關進一步財政紓困 措施的談判，而美國新冠病毒病例數繼續增加。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，他希望通過一項既不對企業具有法律豁免權又不直接對州和地方政府提供援助的救濟法案，這是與個人紓困支票有關的兩個關鍵且具爭議的問題。

不過他說，雙方在某些領域已達成共識，包括「薪資保護計畫」(PPP)小企業貸款。

GLOBALT資深投資組合經理人馬丁(Tom Martin)表示：「這段時間以來我們一直期待達成財政紓困方案。」「但仍有深層次的問題阻止」達成協議。目前，股市仍在「觀望」。

共和黨和民主黨國會領袖7日表示，國會正試圖將政府資金再延長一周，以期就新的新冠病毒援助達成協議。兩黨參議員上周公布一項9080億元的紓困方案。

Baird投資策略師德威奇(Willie Delwiche)指出：「華府恢復財政紓困措施談判，也是一項正面事態，即使在達成真正的協議前可能全是口號而沒有內容。」「這些頭條新聞正值關鍵時刻，因為我們正處於公衛和經濟充滿挑戰的時刻。」

隨著美國就業成長持續放緩以及染疫案件數量不斷增加，呼籲在年底前通過新援助法案的呼聲越來越高。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國已確認超過1480萬例新冠病毒病例。平均7日感染率也處於歷史最高水平。

新冠病例數激增至最新高峰導致多個州市採取更嚴格的社交隔離措施。紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)7日表示，紐約市下周起可能禁止餐廳內用，並補充說，如果醫院達到臨界點，將會施加更嚴格的限制。

他說，「你不能讓醫院系統崩潰。」「若醫院系統不堪重負，代表人們會死在走廊的輪床上。」